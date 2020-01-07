أخبار مصر | عاجل.. اكتشافات أثرية جديدة بسوهاج

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قال محمد عبد البديع، رئيس الادارة المركزية لمصر العليا، إن الكتل الأثرية التي عثر عليها مستطيلة الشكل، عدا الكتلة الأولى، تحمل وحدات زخرفية تمثل واجهة القصر.

وجاء ذلك تعليقًا على عثور بعثة حفائر، على 5 كتل أثرية من الحجر الجيري مختلفة الأحجام في كوم أشقاو بمركز طما في سوهاج.

وأضاف أنها ربما كانت من الإفريز الزخرفي السفلي للواجهة، والكتلة الثانية تحمل منظرين، المنظر الأيمن يمثل الملك بطلميوس مقدمًا الملابس إلى المعبود أوزيريس الجالس على العرش، أما المنظر الأيسر، فيمثل أيضا الملك بطلميوس مقدمًا نوع آخر من الملابس للمعبود أوزيريس الجالس على العرش.

وتابع أن الكتلة الثالثة، صور عليها منظر للملك بطلميوس يقدم القلاده إلى المعبود أوزيريس، الجالس على العرش، وتقف خلفه المعبودة إيزيس.

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وأورد أن الكتلة الرابعة والأخيرة، تحمل دليلاً على وجود 3 صفوف من المناظر التي تمثل الملك بطلميوس، أمام المعبود أوزيريس الجالس على العرش، وخلف أوزيريس يقف معبود أو معبودة الصف العلوي مفقود تمامًا.

وأشار إلى أنه لم يتبق منه سوى أرجل الملك وقاعدة عرش المعبود أوزيريس وأقدام المعبودة الواقفة خلفه، أما الصف الأوسط، فيحتوي على المنظر المحفوظ بالكامل، ويمثل الملك بطلميوس مقدماً لفافتين إلى المعبود أوزيريس الجالس على العرش والمعبودة نفتيس الواقفة خلفه، وربما تحتوي اللفافتين على طلاء العين الأخضر المعروف بالواج أو الواجو.

يذكر أن البعثة عثرت من قبل، على جدار حجري يرجح أنها تخص معبد أو مقصورة، وجد على كتلة بقايا منظر يمثل آلهة الأقاليم حابي وأخرى مزينة بنقوش زخرفية.