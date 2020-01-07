أخبار مصر | عميدة "تمريض القاهرة": نأمل في الاعتماد الدولي.. ونشارك بالمبادرات الرئاسية (حوار)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عميدة "تمريض القاهرة": نأمل في الاعتماد الدولي.. ونشارك بالمبادرات الرئاسية (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ندرب الطلاب في كافة التخصصات بالأقسام المختلفة نعقد بروتوكولات مع جميع الوزارات شاركنا في المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" لدينا قاعات كبرى تستوعب 350 طالبًا نستقبل وافدين من 7 دول وعددهم 400 طالب وطالبة تعد كلية التمريض بجامعة القاهرة، إحدى المؤسسات المصنفة عالميًا في مجال الصحة، وتأتي أهميتها نظرًا لتقديمها مهنيين للمجتمع، ومن أهم المجالات التي تخدم المجتمعات وتمسها بشكل مباشر، وتقدم باحثين قادرين على البحث والاكتشاف، وهم جزء لا يتجزأ من منظومة القطاع الصحي والطبي في مصر. الدكتورة سعد زغلول، عميدة كلية التمريض في جامعة القاهرة، فتحت قلبها لـ"الخليج 365" في حوار خاص، وكشفت خلاله عن البروتوكولات التدريبية، والبنية التحتية للجامعة، ودور الكلية في خدمة المجتمع.

وإليكم نص الحوار: هل تقدم الكلية فرصًا تدريبية لطلابها في مختلف الأقسام؟ الدراسة تتضمن جزأين في مواد التمريض، أولهما النظري والآخر العملي ، فيتم تدريب الطلاب في كافة التخصصات بالأقسام المختلفة بحسب مستوى الطالب، لكن هناك قانون للطلاب وذلك في الجزء النظري، ولا يمكن مزاولة المهنة للطالب أثناء فترة دراسته، ولكن الكلية تتقدم بمساعدتهم لتدريبهم الفعلي أثناء الدراسة. هل تعقد الكلية بروتوكولات تدريبية مع عدد من الوزارات؟ نعم بالفعل؛ أجريت عدة بروتوكولات تدريبية أبرزها مع مستشفى الصحة النفسية، والمعهد القومي للأورام، والمستشفى الجوي، ويتم إعداد الآن بروتوكول مع المعهد القومي للسكر، لتدريب طلاب الامتياز، فضلًا عن عقد بروتوكول مع قسم القلب، ويشارك أيضًا طلاب مرحلة البكالوريوس في التدريبات، برفقة معيد ومدرس مساعد، ولا يمكن التدريب بدون رفقة هيئة التدريس لمتابعتهم.

ماذا عن أعمال التطوير بالكلية؟ الكلية مجهزة بقاعات حديثة، ونستقبل من 60 إلى 70 طالبًا، ويوجد قاعات كبرى تحتوي على 350 طالبًا ومسرح كبير مؤهل لاستضافة 500 طالب، مؤكدة اهتمام الكلية بالقاعات والمعامل التي يتم تدريب الطلاب فيها، ومطورة بشكل كامل لتدريب الطالب داخل تلك المعامل، وهي كمحاكاة للواقع حتى يتم تأهيل الطالب قبل تخرجه من الكلية. هل يوجد مجلة علمية للكلية؟ نعم؛ نصدر مجلة علمية منذ عام 2012، وهي قومية تحمل اسم Egyptian journal of nursing، أو المجلة المصرية للتمريض وتحولت عام 2016 إلى دورية من خلال أكاديمية البحث العلمي؛ وهي ذو سمعة طيبة، وهي خاصة بكافة كليات التمريض على مستوى مصر.



هل تنظم الكلية مؤتمرات بالتعاون مع هيئات أكاديمية؟ تنظم الكلية مؤتمرات للأقسام العلمية؛ وهي من أهم الأنشطة التي تشارك فيها جميع الأقسام العلمية، ولها مضمون بموافقة مجلس الكلية، ولجنة شؤون المجتمع والبيئة، ويتم الاتفاق على مضمون معين، ومؤتمر سنوي للكلية يتم فيه مناقشة الإنجازات بمختلف الأقسام، وتعرض خدمات الكلية، وتناقش المشاكل التي تواجه الأقسام سواء العملية أو التعليمية، فضلًا عن وضع حلول لهذه المشكلات لمواجهة تلك المشكلات. Advertisements كما يتم تنظيم مؤتمر كل عامين ويكون "دولي للأبحاث العلمية"، ونستدعي بالمؤتمر خبراء أجانب لعرض أبحاثهم العملية، وتنظيم ورش عمل تدريبية بمساعدة الخبراء وهيئة التدريس. ونظمت الكلية مؤتمر دولي لأول مرة، بالتعاون مع المعهد القومي للأورام؛ لسد الفجوات والثغرات في علم الأورام، ونأمل باستمرار التعاون مع كافة الجهات؛ لأنها تمثل شكل مشرف للجهتين، وتقدم خدمات لهم، فضلًا عن وجود تعاون مع وزارة الداخلية من خلال دورات تدريبية لهيئة التدريس وتعاون مثمر، بالإضافة إلى تعاون الكلية مع مستشفى العجوزة لتقديم عدد من الدورات وورش العمل من أجل الارتقاء بالتمريض وتدريب التمريض على الحالات الحرجة والطوارئ. ماذا عن برنامج الاعتماد والجودة؟ حصلت الكلية على الاعتماد والجودة من الهيئة القومية لضمان الجودة في التعليم العالي، وحصلنا على الجودة مرتين الأولى عام 2013، والثانية 2016، ونأمل على الاعتماد الدولي ونجتهد للحصول عليه.



هل يوجد بالكلية وافدين؟ نعم؛ هناك عدد هائل من الوافدين من الجنسيات المختلفة "مورتينيا، السودان، إثيوبيا، فلسطين، السعودية، الكويت، سوريا، وجيبوتي"، وإجمالي الوافدين 400 طالب وطالبة من الدول الأفريقية. ماذا تقدم الكلية لرعاية الوافدين؟ نعمل على مساعدة جميع الطلاب الوافدين، لتخطي جميع عقباتهم وحل مشاكلهم بالكامل بشكل فوري وسريع لمساعدتهم، وتنظيم الدورات التثقيفية وحل مشاكلهم مع سفارتهم، وتدشين كرنفال لنشر ثقافاتهم المختلفة داخل الكرنفال. هل يوجد في لجنة أخلاقيات البحث العلمي؟ نعم؛ يوجد لجنة لأخلاقيات البحث العلمي قبل أن يجمع أي طالب بيانات عن المرضى، لابد أن يتقدم بخطة البحث للجنة بأدوات البحث حتى يحصل على الموافقة من اللجنة المخصصة لذلك لأمن وسلامة والسرية الكاملة للحصول على المعلومات عن المريض، وأكدت أن من الأمور المبهجة بأنه تم تسجيل لجنة أخلاقيات البحث العلمي في الشبكة المصرية للجان الأخلاقيات البحث العلمي، وتم تسجيلها بوزارة الصحة، وبذلك أصبحت الكلية من وزارة الصحة ومن الشبكة المصرية للجان الأخلاقيات



ما هو دور الكلية في خدمة المجتمع؟ الكلية لها دور هائل في خدمة المجتمع، وذلك من خلال المشاركة العلاجية والقوافل الطبية التي تنظمها جامعة القاهرة، وساهمنا في القافلة العلاجية التي نظمتها جامعة القاهرة لحلايب وشلاتين، وهي من أهم القوافل القومية، وساهمنا بالقافلة الخاصة في محافظة الجيزة التي نظمتها جامعة القاهرة بمنطقة نكلا. وساهمت الكلية في مبادرة "100 مليون صحة"، وساهمت بشكل قوي، وتم تدشين بروتوكول مع محافظة القاهرة، وتكريم الكلية في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشاركنا في مبادرة "مودة"، وبرنامج "متكامل" عن كيفية اختيار شريك الحياة، فضلًا عن تدشين يوم لسرطان الثدي والاكتشاف المبكر له، واليوم العالمي للسكر، ويوم متحدي الإعاقة، ويوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وننظم العديد من دورات التوعية للطلاب ما عدد أقسام الكلية في التمريض؟ تحتوي الكلية عن 9 أقسام علمية ومنهم "التمريض الباطني الجراحي، تمريض الأطفال، تمريض صحة الأم وحديثي الولادة، الصحة النفسية، إدارة التمريض، تمريض صحة المجتمع، والحالات الحرجة والطوارئ"، وتم استحداث قبل العام الماضي قسمين علميين جدد، وهو قسم تعليم تمريض وتمريض المسنين، وتم استحداثها لنتيجة لاحتياجات المجتمع. ما هي درجات الدراسات العليا بالكلية؟ تمنح الكلية درجة الدبلوم وهناك دبلومات متعددة "الماجستير في التمريض، والدكتوراه بتخصصاتها المختلفة".



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