أخبار مصر | "القوى العاملة" تتابع تنفيذ قرار إجازة عيد الميلاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة" تتابع تنفيذ قرار إجازة عيد الميلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة القوى العاملة، منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة المفتشين بمكاتب العمل، التنفيذ الفعلي لقرار إجازة اليوم الثلاثاء، بمصانع ومنشآت وشركات القطاع الخاص، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن هذا اليوم، يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر".

وتقدم وزير القوى العاملة، بالتهنئة للأخوة المسيحيين بهذه المناسبة.