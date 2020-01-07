أخبار مصر | برلماني: تحرير سرت رسالة للمجتمع الدولي بأنه لا مكان للإرهابيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: تحرير سرت رسالة للمجتمع الدولي بأنه لا مكان للإرهابيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب محمد المسعود، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن نجاح الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، في تحرير مدينة سرت الليبية، رسالة واضحة للمجتمع الدولي والإقليمي أنه لا مكان للإرهابيين في ليبيا.

وهنأ المسعود، الجيش الوطني الليبي على الانجازات التؤ يحققها، معربًا عن ثقته في المعارك القادمة لتطهير ليبيا من المليشيات الإرهابية والمحافظة عليها موحدة مستقرة، مؤكدًا أن معركة سرت سوف يكون نتائج إيجابية على سير المعارك المقبلة، حتى تحرير طرابلس.

وأشار النائب البرلماني، إلى أن الجيش الوطني الليبي كفيل بتحرير دولته ومواجهة المستعمر التركي وجنوده، خاصة وأنه يستحوذ على دعم القبائل والأهالي، في حين تمارس المليشيات عمليات سرقة ونهب في المناطق التي تتمركز فيها.