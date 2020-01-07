أخبار مصر | مرصد الإفتاء: تركيا تخطط لنقل تمركز داعش إلى ليبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرصد الإفتاء: تركيا تخطط لنقل تمركز داعش إلى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف أن القيادة التركية، تسعى إلى تمكين التنظيم الإرهابي، من إعادة السيطرة على الأراضي، عبر حرب استنزاف ترهق بها الجيش الليبي، ليخدم أهدافها التوسعية في المنطقة.
وأشار إلى أن المرصد السوري، أكد أن تركيا أرسلت بالفعل 1000 من المرتزقة إلى ليبيا، وجاريٍ حشد 1700 آخرين ممن يتم تجميعهم في 4 محطات تجميع في الشمال السوري للالتحاق بالمعارك في ليبيا، للعمل تحت الحماية التركية هناك، كما نقلت مصادر محلية سورية قولها إن الفصائل الموالية لتركيا تشجع الشباب على الالتحاق بالحرب الليبية، وتقدم مغريات ورواتب مجزية تصل لنحو ألفي دولار أمريكي لكل مسلح شهريًّا.
وأوضح المرصد، أن تركيا ما زالت تعول على جماعة الإخوان، في إحياء مشروعها الإمبراطوري التوسعي في الشرق الأوسط، وأن الجماعة بمثابة حصان طروادة للتغلغل في دول الشرق الأوسط، فبعد أن فشلت تركيا في استخدام الطابور الخامس من الإخوان المسلمين في مصر من أجل زعزعة الاستقرار في البلاد للسيطرة عليها، وجدت ضالتها المنشودة في جماعة الوفاق الليبية المنحلة، التي هي مزيج من الإخوان المسلمين والدواعش والقاعدة وغيرها من الجماعات الإرهابية.
كما تهدف إلى تهديد دول أوروبا بإرسال المزيد من الإرهابيين، من خلال تأصيل وجود تنظيم داعش على البحر المتوسط حيث يسعى لاستخدام التنظيم كأحد أدواته ضد ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال، وقبلها اليونان وقبرص، وهو أمر ليس بالجديد على القيادة التركية، فقد صرح أردوغان من قبل بأنه قادر على فتح بوابات الوصول إلى أوروبا أمام اللاجئين والإرهابيين لإغراق أوروبا، وربما إحراقها بنيران الإرهاب.
ولفت إلى الهدف الثالث، هو تطلع تركيا -يحدوها الطموح الاستعماري والطمع- للسيطرة على العمق الأفريقي، وهي تدرك أن ما فقدته من أوهام الخلافة في الشرق الأوسط، ربما تجد له صدى في القارة الأفريقية، حيث تعاني بعض الدول الأفريقية من أزمات أمنية، واضطرابات اجتماعية، كما تنتشر الجماعات الإرهابية مثل حركة الشباب وبوكو حرام والقاعدة وداعش.
ودعا المرصد، إلى الوقوف بحزم أمام هذه المخططات الشيطانية التي تغذي الإرهاب وتنشر الفساد في الأرض والتصدي للأطماع التركية اللامحدودة التي تنذر بالتصعيد الإقليمي، وإدخال المنطقة في صراعات مريرة وموجة جديدة من الفوضى والعنف والإرهاب.