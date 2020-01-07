أخبار مصر | مستشار المفتي يعلن خطة مواجهة الانحرافات الفقهية للمتطرفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار المفتي يعلن خطة مواجهة الانحرافات الفقهية للمتطرفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تفاصيل خطة مواجهة الانحرافات الفقهية للجماعات المتطرفة.

وقال إن الجماعات الإرهابية، كما انحرفت فكريًّا وتبنت فكرة جاهلية المجتمعات والحاكمية وحتمية الصدام، فقد انحرفت أيضًا فقهيًا وتبنت فقهًا جديدًا شاذًا خارجًا عن فقه المذاهب الأربعة المتبوعة واجتهادات أهل العلم السابقين والمعاصرين، ونشروا من خلال شبكة الانترنت العديد من الفتاوى والكتب التي حوت كثير من الفتاوى الشاذة.



وأضاف "نجم" في تصريحات إلى "الخليج 365" أنه لذا كان من واجب أهل العلم أن يتصدوا لهذا المشروع الفقهي، وقد وفقنا الله تعالى إلى ذلك فوضعنا خطة وفق جانبين أحدهما تأصيلي والأخر تنظيري، أما التأصيلي فقد وضعنا فيه بيان إجمالي مخالفة المنهج الاستدلالي المنحرف لتلك الجماعات عن منهج أهل العلم في الاستدلال والفهم المدون في علم أصول الفقه.

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وتابع أن "أوضحنا أنهم من أهم هذه المعالم، إهمال اللغة العربية التي تزل بها القرآن الكريم وحدثنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك فندنا الأصول الباطلة التي بنى عليها المتطرفون فقههم مثل الأصل في الناس الكفر، والأصل في الديار الكفر، والأصل في غير المسلم أنه محارب، كذلك سلطنا الضوء على إهمالهم الواقع، وظاهرية القراءة للنص، والعبث النقلي، وتوجيه النصوص المطلقة. أما عن الجانب التنظيري، أوضح مستشار المفتي، أن هذا الجانب يشتمل على مسائل من فقه الجماعات المتطرفة التي بنوها على أصولهم الفاسدة ومنها على سبيل المثال مشروعية اغتيال غير المسلم، ومشروعية العمليات الانتحارية المسماة بالاستشهادية، مشروعية الحرق والتمثيل بالجثث، وكذلك مشروعية قتل المصلين في المساجد وغيرها.

واستطردأنه أمام ذلك قمنا بوضع منهجنا للرد على هذا المنهج المنحرف وذلك من خلال تفنيد المنهج الأصولي وفق منهج أصول الفقه والقواعد الفقهية والقوانين الدولية، وكذلك نقد الآراء الفقهية الشاذة وذكر المواضع التي حرفوها أو أهملوا فيها الخلاف، أو حرفوا فيها الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية، أو أقوال أهل العلم حيث إن عندهم مقدرة كبيرة على التلاعب والتزوير وتحريف الكلم عن مواضعها واجتزاء النصوص من أماكنها لتصلح دليلا لفساد رأيهم.

وشدد على حرص الأمانة، على جمع آراء ومناهج الجماعات المنحرفة من كتبهم المنشورة على مواقع الإنترنت ومن فتاواهم المنتشرة على المواقع، حيث تم رصد الكثير من هذه الفتاوى التي سببت الكثير من الإشكالات على مستوى العالم، بهف توثيق آراءهم من كتبهم المعتمدة لديهم.

