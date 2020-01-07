أخبار مصر | الإفتاء: يجب رد الأمانة لصاحبها متى طلبها كاملة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإفتاء: يجب رد الأمانة لصاحبها متى طلبها كاملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على المؤتَمن أن يردَّ الأمانة إلى صاحبها متى طلبها كاملة غير ناقصة، و

قالت دار الإفتاء إنهقبول الودائع مستحبٌّ، وقد أوجب الله على المودَع أن يحفظ الأمانة، وأن يردها إلى المودِع عندما يطلبها.

وجاء ذلك في ردها على سؤال ورد إليها، يقول: إذا كان لشخصٍ ما على شخصٍ آخر مبلغ ما على سبيل الأمانة، وحينما طالبه برد الأمانة ما كان من الشخص المُؤتمَن إلا أن رده إليه بعد أن خصم منه قيمة أشياء كان قد أعطاها لصاحب الأمانة، قبل هذا على سبيل الهدية. فهل يحقُّ له ذلك؟