أخبار مصر | الإفتاء: يجب رد الأمانة لصاحبها متى طلبها كاملة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإفتاء: يجب رد الأمانة لصاحبها متى طلبها كاملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت دار الإفتاء إنه على المؤتَمن أن يردَّ الأمانة إلى صاحبها متى طلبها كاملة غير ناقصة، وقبول الودائع مستحبٌّ، وقد أوجب الله على المودَع أن يحفظ الأمانة، وأن يردها إلى المودِع عندما يطلبها.
وجاء ذلك في ردها على سؤال ورد إليها، يقول: إذا كان لشخصٍ ما على شخصٍ آخر مبلغ ما على سبيل الأمانة، وحينما طالبه برد الأمانة ما كان من الشخص المُؤتمَن إلا أن رده إليه بعد أن خصم منه قيمة أشياء كان قد أعطاها لصاحب الأمانة، قبل هذا على سبيل الهدية. فهل يحقُّ له ذلك؟
وأضافت الدار أن الله عز وجل ذكر في كتابه: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58]، وجعل الرسولُ صلى الله عليه وآله وسلم خيانةَ الأمانة من علامات النفاق؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» متفق عليه.
وأشارت الدار إلى أنه بخصوص العلاقة السابقة التي كانت تتعلق بأشياء قد أعطاها المؤتمن لصاحب الأمانة على سبيل الهدية فإنه لا يجوز شرعًا استرداد الهدية أو بعضها إلا بإذنٍ ورضًا من المهدَى إليه إلا في هدية الوالد لوالده؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» رواه الترمذي.