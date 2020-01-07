أخبار مصر | هل مؤخر الصداق يعتبر دَينا يخرج من تركة الميت؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل مؤخر الصداق يعتبر دَينا يخرج من تركة الميت؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت دار الإفتاء، إن مُؤخر الصداق، يُعد دَيْنًا تَسْتَوفيه الزوجة من التركة قبل تَقْسِيمها، وما بَقي بعد ذلك يُقسم على الورثة الشرعيين كُلٌّ حسب نصيبه الشرعي.

وجاء ذلك في ردها على سؤال يقول: هل مؤخر الصداق يعتبر دَينا يخرج من تركة الميت؟ وكان زوجي قد أخذ مني ذهبًا كقرض، فما حكمه؟

وأضافت: إذا ثبَت أن الزوج المتوفي كان قد اقترض من زوجته ذهبًا، فيكون هذا الذهب دَيْنًا على التركة تستوفيه الزوجة بوزنه لا بقيمته وقت الاقتراض، وذلك قبل تقسيم التركة؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11].

