مصر | الإدارة العامة لتصاريح العمل والجوازات تُفعل إجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإدارة العامة لتصاريح العمل والجوازات تُفعل إجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الإدارة العامة لتصاريح العمل، جوازات السفر والهجرة بإتخاذ بعض الإجراءات اللازمة والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وحرصًا على مصلحة المواطنين في إتمام متطلباتهم.



وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارتين بالمحافظات المختلفة، والتأكد من حصولهم على مختلف الخدمات الشرطية للمواطنين بسهولة ويسر.



وقامت أقسام الإدارة العامة لتصاريح العمل المختلفة بإستقبال عددًا من المواطنين، من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم لإستخراج التصاريح الخاصة بهم.



وفي سياق متصل استقبلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عددًا من المواطنين بكافة فروعها الجغرافية وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراج جوازات السفر فى سهولة ويسر خاصة لكبار السن وذوى القدرات الخاصة.



وتؤكد الوزارة على استمرار إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.