مصر | ضبط 4 بالمنوفية يعيدون تصنيع وخلط الحشيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 4 بالمنوفية يعيدون تصنيع وخلط الحشيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني، 4 أحدهم مندوب مبيعات و3 عاطلين، بدائرة مركز السادات بالمنوفية، لتكوينهم تشكيلا عصابيا للإتجار بمخدر الحشيش.

ورصد رجال الأمن محاولتهم إعادة تدوير وتصنيع المخدر، لإنتاج كميات كبيرة منه متخذين من دائرة مركز شرطة السادات مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية، تم استهدافهم وضبطهم بمحل إقامتهم، وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط التالي: 138 طربة حشيش وزنت 15،600 كيلو جرام، 16،200 كيلو جرام من بودرة مخدر الحشيش، 2 كيلو جرام من مخدر الحشيش المبشور.

كما ضبط بحوزتهم، 1،700 كيلو جرام من قطع الحشيش المخدر، 1،700 كيلو جرام من عجينة مخدر الحشيش، 9،300 كيلو جرام من بودرة مخدر نبات البانجو، 1110أقراص مؤثرة، مكبس هيدروليكى بمشتملاته، 30 أكلاشيه واسطمبات تستخدم فى ختم مخدر الحشيش المصنع، 44 زجاجة من مستلزمات التصنيع.

الأمن وجد أيضًا، كمية من نبات المرمرية، أجهزة كهربائية ماكينة تغليف، مفرمة كهربائية، فرن كهربائى، كمية من أكياس التغليف، 2 ميزان، 4 سيارات، 3 أوانٍ معدنية للعجن، منخل، مبلغ مالي، 10 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، واستخدامهم للسيارات والهواتف المحمولة في النقل والترويج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.