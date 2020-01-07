مصر | تغريم شركة لافارج 200 مليون جنيه لصالح "التنيمة الصناعية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغريم شركة لافارج 200 مليون جنيه لصالح "التنيمة الصناعية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئـيـس مـجلس الـدولــة، شركة لافارج للأسمنت، بدفع 201 مليون جنيه، لصالح لهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وجاء ذلك بعد نزاع استمر ما يقارب 13 سنة، بين شركة لافارج وهيئة التنمية الصناعية، لإلزام الشركة بدفع 200 مليون جنيه، قيمة تققنين خطها الخامس.

القرار جاء تطبيقا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 27 يوليو 2017 فيما تضمنه من دفع المبلغ المذكور، قيمة الخط الخامس والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ وفقا لسعر الخصم المعلن من البنك المركز، اعتبارا من تاريخ موافقة صدور قرار لجنة البت بالموافقة على طلب الشركة بتقنين خطها الخامس.



وأستندت الجمعية في فتوها إلى نص المادة (101) من قانون قانون الإثبات في المواد المدنية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 والتي نصت على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي، تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية".