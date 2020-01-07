مصر | انتشار أمني مكثف لتأمين احتفالية عيد الميلاد المجيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتشار أمني مكثف لتأمين احتفالية عيد الميلاد المجيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت القوات الأمنية بشكل ملحوظ، صباح اليوم، وتواجدت بشكل مكثف في كافة الأنحاء بشكل عام وفي نطاق الكنائس ودور العبادات بشكل خاص، وذلك لتأمين احتفاليات عيد الميلاد المجيد.



ووضعت وزارة الداخلية خطة أمنية ناجحة لإتمام الاحتفال بسلام والعبور به لبر الأمان، وذلك بعد الانتشار الشرطي الجيد وخلق مناخ طيب للأقباط لإقامة الصلوات والقدسات بحرية كاملة.

واستمرارًا لدور الداخلية في حفظ الأمن تواصل وزارة الداخلية اليوم، الانتشار في الشوارع والميادين وأعلي الكباري والمحاور وبمحيط المتنزهات لتأمين فرحة المواطنين بالأعياد وخروج الأسر المصرية وتحركاتهم.