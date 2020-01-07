مصر | غلق طريق "القاهرة - السويس" الصحراوي لمدة١٠ أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غلق طريق "القاهرة - السويس" الصحراوي لمدة١٠ أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة للمرور، منذ قليل، عن غلق طريق القاهرة السويس الصحراوي مع تعديل حركة المرور إلى طريق الخدمة ومنه إلى المحور البديل، بدء من اليوم الثلاثاء ٧ يناير الجاري ولمدة ١٠ أيام، وذلك لاستكمال إدارة المهندسين العسكريين، خطتها في ربط بين طريق السويس الحالي وطريق السويس المستحدث.

وقامت الإدارة العامة للمرور بتكثيف التواجد المروري في التحويلة المرورية مع وضع العلامات الإرشادية والمساعدات الفنية وتهيب بقائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.