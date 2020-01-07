شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يهنئ الأيتام بعيد الميلاد: «طول ما إحنا مع بعض محدش يقدر علينا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الثلاثاء، دار أيتام صديقات الكتاب المقدس بجوار كنيسة الأروام بمدينة بني سويف، لتهنئة الأطفال بعيد الميلاد المجيد، حيث داعبهم وصافحهم، ووزع عليهم العيديات والهدايا.

وأكد مسؤولو الدار أهمية هذه الزيارة، التي تعتبر الأولى من نوعها لدار أيتام في عيد الميلاد المجيد، معربين عن شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ومؤكدين أن «هذه الزيارة تعبير حقيقي عن مصر الجديدة».

ومن جانبه، أعرب المحافظ عن سعادته بهذه الزيارة، قائلا: «أنا في قمة السعادة وأنا بين أطفالنا، أطفال مصر، وأحسن بداية لليوم البداية بيهم، كفاية علينا الابتسامة الحلوة منهم، وفرحتهم بالعيد اللي هو عيد لكل المصريين، إحنا أعيادنا كلها أعياد لمصر، فرحتنا واحدة، ونسيجنا الوطني واحد، وهدفنا واحد، وطول ما إحنا مع بعض محدش من أهل الشر يقدر علينا، ومصر دايما بإذن الله في تقدم ورخاء على إيد أبناء مصر جميعا».

محافظ بني سويف يزور الأطفال الأيتام بمناسبة عيد الميلاد المجيد

محافظ بني سويف يزور الأطفال الأيتام بمناسبة عيد الميلاد المجيد

محافظ بني سويف يزور الأطفال الأيتام بمناسبة عيد الميلاد المجيد