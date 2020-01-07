شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: صقيع وأمطار غزيرة ورعدية غدا.. والحرارة تصل لـ«صفر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدًا الأربعاء، أن تنشط الرياح الغربية على أغلب الأنحاء، مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ويتكون الصقيع ليلًا على وسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري تكون غزيرة ورعدية أحياناً تمتد خفيفة إلى القاهرة.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 3 و4 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 10 15

شبين الكوم 09 14

طنطا 07 14

دمنهور 09 15

الإسكندرية 09 15

بلطيم 10 15

مطروح 07 14

السلوم 08 14

سيوة 04 14

بورسعيد 10 16

دمياط 10 15

الزقازيق 09 16

الاسماعيلية 11 16

السويس 11 16

العريش 08 16

رفح 07 15

رأس سدر 12 17

نخل 03 15

نويبع 14 17

طابا 08 15

كاترين 00 10

الطور 08 18

شرم الشيخ 11 20

الغردقة 08 19

مرسى علم 09 19

الفيوم 10 16

بنى سويف 09 16

المنيا 08 16

أسيوط 06 16

سوهاج 05 17

قنا 05 17

الأقصر 05 17

أسوان 07 18

أبوسمبل 06 17

الوادى الجديد 03 17

شلاتين 14 21

ابو رماد 15 20

حلايب 16 19

رأس حدربة 17 19

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 15 26

المدينة 07 22

الرياض 10 21

المنامة 18 22

أبوظبى 16 25

الدوحة 16 22

الكويت 08 21

دمشق 04 07

بيروت 12 15

عمان 04 07

القدس 05 08

غزة 11 15

بغداد 05 19

مسقط 19 25

صنعاء 09 24

الخرطوم 12 28

طرابلس 09 15

تونس 09 14

الجزائر 08 14

الرباط 06 18

نواكشوط 12 24

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -04 06

اسطنبول 03 07

اسلام اباد 02 12

نيودلهى 06 16

جاكرتا 25 30

بكين -07 05

كوالالمبور 24 33

طوكيو 08 12

أثينا 03 08

روما 00 13

باريس 11 13

مدريد -01 14

برلين 07 08

لندن 09 12

مونتريال -17 -02

موسكو -02 01

نيويورك -06 01

واشنطن -05 07