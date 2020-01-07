شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: «صوتك مسموع» تلقت 100 ألف رسالة من المواطنين في 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن «مبادرة صوتك مسموع»، التي أطلقتها الوزارة استقبلت خلال عام 2019 أكثر من 100 ألف و400 رسالة عبر كل وسائل التواصل المختلفة للمبادرة، سواء الصفحة الرسمية على «فيس بوك» أو رقم «الواتس آب» أو الخط الساخن أو البريد الإلكتروني، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين وسرعة حلها في جميع المحافظات.

وقال «شعراوي»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن من بين تلك الرسائل أكثر من 25 ألف شكوى تم التفاعل معها من قبل العاملين بالمبادرة بمقر الوزارة بالتنسيق والتواصل مع المحافظات المعنية، حيث نجحت المبادرة في حل 24 ألفًا و829 شكوى بنسبة 96.74% وجارٍ حل باقي الشكاوى.

وتلقى الوزير التقرير السنوي عن الإنجازات التي حققتها مبادرة «صوتك مسموع» في التعامل مع الشكاوى والمقترحات التي تلقتها المبادرة من المواطنين وسرعة الاستجابة لها والذى أكد تفاعل فرق المبادرة وقيادات المحافظات في العمل بجدية مع الشكاوى وقيام كل من السادة محافظي الجيزة والقليوبية وسوهاج وقنا والمنيا والفيوم بمتابعة العمل والردود على الشكاوى بشكل مميز.

واستعرض نتائج التقرير الذي تلقاه عن نتائج عمل المبادرة خلال عام 2019 والتي شهدت العديد من رسائل الشكر من المواطنين لسرعة الرد على شكاواهم والتعامل معها بكل جدية، مما جعل المواطنين يشعرون بالرضا نتيجة جهود وتفاعل الوزارة والمحافظات مع شكاواهم، وأنها محل تقدير واهتمام حقيقي وصوتهم مسموع بالفعل.

ودعا وزير التنمية المحلية المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الخمس وهى شكاوى البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمخلفات بأنواعها والإشغالات والفساد بالتواصل الفوري مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم «الواتس آب» ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected] وذلك تيسيراً على المواطنين وضمان وصول شكاواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسؤولين لحلها بأسرع وقت.

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وأشار «شعراوي» إلى أن أعلى المحافظات استقبالاً وتعاملاً مع شكاوى وطلبات والتماسات المواطنين وتفاعلا معها خلال عام 2019 هي محافظات الجيزة والقليوبية والبحيرة وقنا ومطروح وكفر الشيخ والبحر الأحمر والوادي الجديد، مشيداً باستجاباتهم للشكاوى الواردة لمبادرة صوتك مسموع والتحرك السريع لحلها على أرض الواقع والتنسيق الفعال والمتميز مع فريق عمل المبادرة.

وأوضح أن التقرير يكشف تنوع شكاوى المواطنين التي تلقتها المبادرة ما بين شكاوى للقمامة والتي بلغ عددها 11 ألفاً و649 شكوى والإشغالات 7142 شكوى ومخالفات البناء 2754 شكوى والتعديات 2634 .

وأضاف الوزير أن التقرير رصد أن أكثر عدد رسائل تلقتها المبادرة وتفاعل من المواطنين كانت خلال شهر مارس 2019، حيث استقبلت 2113 شكوى تم حلها بنسبة 97% يليه شهر سبتمبر2019 بعدد 2089 شكوى وتم حلها بنفس النسبة.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن عام 2019 شهد تلقي خدمة «الواتس آب» أكثر من 58 ألف رسالة منها أكثر من 22 ألف شكوى مستوفاة، تم حلها بنسبة 96.7%، وصفحة «فيس بوك» 2981 شكوى تم حلها بنسبة 98% والبريد الالكتروني 624 شكوى، تم حلها بنسبة 95%، والخط الساخن 3152 اتصالاً ضم اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى التي ترد للمبادرة.

وجدد الوزير التأكيد على كل العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بتفعيل كل آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن كل الخدمات المقدمة اليهم.

وقال الوزير إنه في إطار تطوير آلية حل شكاوى المواطنين والوصول إلى مرحلة متقدمة من رضا المواطن، تم التوجيه بقيام وحدات رصد ميداني من الوزارة بعمل جولات للمدن والأحياء للتأكد من حل الشكاوى بشكل جذري للتأكد من عدم عودة تلك الشكاوى مرة أخرى واتخاذ إجراءات فورية ضد المتسببين في ذلك.