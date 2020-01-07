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شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 273 مليون جنيه.. الانتهاء من إنشاء أول مجمع للصناعات الصغيرة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أنهت الشركة المنفذة أعمالها الخاصة بإقامة أول مجمع للصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية بالمنيا، على مساحة 80 ألف متر، وبتكلفة 273 مليون جنيه، ويضم 68 وحدة، بينها 9 وحدات على مساحة 600 متر مربع، و59 وحدة على مساحة 300 متر مربع، لتوفير 2500 فرصة عمل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.
ويدخل المشروع ضمن عدد من المشروعات القومية التي تقام بمحافظة المنيا، وقامت لجنة الوزراء بمتابعتها تمهيدا لإدراجها ضمن الافتتاحات الرئاسية في النصف الأول من العام الجاري.
قال المهندس محمود سعد، مدير جهاز المنطقة الصناعية، إنه يجري الآن أعمال تشطيب الموقع العام «لاند سكيب» ورصف الشوارع، مؤكدا أن المجمع سيكون جاهزًا للافتتاح، وسوف يقوم جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بتسويق الوحدات المقامة به.
كان المحافظ اللواء أسامة القاضي قام الأسابيع الماضية بجولة في المنطقة، تفقد خلالها أعمال إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا العمل داخل مبنى مركز خدمة المستثمرين، والمقام على مساحة 240 مترا، وهو ضمن خطة الدولة لتحفيز الاستثمار، وتسهيل الإجراءات والتراخيص على المستثمرين وتشجيعهم وتفعيل نظام الشباك الواحد.
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