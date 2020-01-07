شكرا لقرائتكم خبر عن اجتياز 46 طالبًا من السودان التدريب على «الهندسة الطبية» بجامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علاء رمضان، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، إن مركز التكنولوجيا الطبية للأبحاث والخدمات التابع لمعهد البحوث الطبية، أنهى تدريب 46 طالبًا من طلبة كلية الهندسة بجامعة المستقبل بدولة السودان على عدة برامج متخصصة في مجال الهندسة الطبية، ومنها الهندسة الوراثية وهندسة الأنسجة وتصميم وابتكار الأجهزة الطبية، وجهاز الأنف الإلكتروني، وجهاز هشاشة DEXA، والذكاء الاصطناعي في الهندسة الطبية، والاتصال الطبي، وذلك بالتنسيق مع كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية، حيث استغرقت الدورة التدريبية ١١ يوما في الفترة من 2019/12/26 حتى 2020/1/6.

وأعرب نائب رئيس الجامعة عن سعادته بإتمام تلك الدورة في وقت قياسي، وأكد أن علاقة مصر بشقيقتها السودان هي علاقة وطيدة، حيث إنهما يمتلكان تاريخًا ويربطهما مصير مشترك، وتمنى أن تؤتي الدورة ثمارها على الطلاب وأن تحقق الهدف المرجو منها في تزويد مهاراتهم العلمية وأن تلاحقها دورات أخرى في مختلف التخصصات.

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فيما أكد الدكتور إلياس صديق، نائب عميد كلية الهندسة جامعة المستقبل بالسودان، أن نجاح الدورة فاق المتوقع منها، لاسيما أنها أضافت للطلاب الكثير في مجال الهندسة الطبية التي تعد أحد أهم المجالات في الآونة الأخيرة، ولفت إلى أنه يتمنى أن تستمر الدورة بصفة سنوية، وفي ختام كلمته توجه بالشكر لجامعة الإسكندرية التي تعتبر وجهة تعليمية رائدة ومنارة للعلم في مختلف المجالات.

وقام نائب رئيس الجامعة بتكريم الطلاب وتسليم الشهادات لهم والتقاط الصور التذكارية معهم.

حضر مراسم الاحتفال الدكتورة آمال غانم، عميد معهد البحوث الطبية، والدكتورة آمال فرحات، وكيل المعهد لشؤون البيئة خدمة المجتمع، والدكتورة جيهان خليل، المدير التنفيذي لمركز التكنولوجيا الطبية للأبحاث والخدمات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد.