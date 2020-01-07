شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم شمال سيناء» تعلن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عبدالعزيز عطية حسانين، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، انتهاء المديرية والإدارات التعليمية التابعة لها من الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019/2020.

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وقال وكيل الوزارة، خلال اجتماعه مع مديري الإدارات التعليمية والإدارات النوعية والموجهين العموم لمناقشة استعدادات امتحانات نصف العام، إن غدًا، الخميس، بداية امتحانات نصف العام لجميع سنوات النقل بمختلف المراحل التعليمية على مستوى المحافظة.

وأشار وكيل الوزارة إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المديرية بالعريش، لتلقي أي إخطارات أو شكاوى خلال سير الامتحانات، معلنًا عن التنسيق مع غرفة العمليات في ديوان عام الوزارة بالقاهرة وغرفة عمليات المحافظة.

وشدد وكيل الوزارة على اتباع التعليمات الوزارية بخصوص الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة خلال سير الامتحانات وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدة داخل اللجان وتواجد الزائرات الصحيات بالمدارس والتنسيق مع الأجهزة الصحية لمتابعة الحالات المرضية.