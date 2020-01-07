شكرا لقرائتكم خبر عن ترانيم الميلاد تصدح بالكاتدرائية صباح العيد.. والبابا يواصل استقبال المهنئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط أجواء مفرحة، ترتفع أصوات ترانيم عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بينما يواصل قداسة البابا تواضروس استقبال المهنئين من شعب الكنيسة يرافقه الأنبا موسى أسقف الشباب والأنبا مارتيروس أسقف شرق السكة الحديد وعدد من أساقفة القاهرة، فيما قدم قداسة البابا تواضروس الثاني تهنئته لجموع المصريين قائلًا: كل سنة ومصر بخير وسلام وفي بداية عام جديد نحتفل بعيد الميلاد وهو رمز للفرح والسلام وتمجيد الله.

واعتبر البطريرك في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم من الكاتدرائية بالعباسية، أن زيارة الرئيس ليلة القداس تقليد أرساه لتهنئة جموع المصريين بالكاتدرائية ليلة عيد الميلاد وأصبحنا ننتظره.

وقال البابا، إن الرئيس تحدث عن نقطتين، الأولى أن نكون واحدًا على الدوام باعتبار أن وحدة المصريين حائط صد ضد أي عدو ورسالته الثانية لا تقلقوا ونصلي أن يحل الله بسلامه في الشرق الأوسط.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد شاركا في قداس عيد الميلاد المجيد الذي ترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية.

ومن الوزراء حضر كل من، وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى ، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى ، وزير الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب ، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد الغفار.

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من جانبه أطلق قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رسالته الباباوية لعيد الميلاد المجيد 2020 وتم بثها بالفيديو وترجمتها لـ12 لغة من بينها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والصينية واليابانية والسويدية والدنماركية وغيرها

وقال البابا في رسالته التي قسمها إلى ثلاث عطيات، إن الإنسانية تتحقق عندما يعيش الإنسان الحب فقد كان المجوس الذين قدموا الهدايا للمسيح يعبرون عن هذا الحب، أما العطية الثانية فهي عمل الخير فالمجوس قدموا من المشرق وبإصرار كبير أرشدهم الله لمكان المسيح بينما اعتبر البابا العطية الثالثة هي تذوق الجمال وقد كان أجمل ما فيه هو ترنم الملائكة بميلاد المسيح.

واختتم البطريرك: أهنئكم بعيد الميلاد المجيد وأقدم لكم كل محبة وتحية.