شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لرفع السيارات المتهالكة وإزالة مخالفات البناء فى البساتين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذ حى البساتين جنوب القاهرة، برئاسة اللواء محمود ضياء، حملة مكبرة لرفع السيارات المتهالكة والمهملة بالشوارع، تنفيذا لقرار اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الخاص بمصادرة السيارات المهملة بالشوارع لاستعادة المظهر الحضارى بالعاصمة والحفاظ على الأمن العام ومنع استخدامها فى الأعمال التخريبية.

وفى سياق آخر وجه اللواء محمود ضياء رئيس حى البساتين بتنفيذ حملة لايقاف أعمال بناء مخالف بالعقار 3 شارع أحمد تمام، المتفرع من شارع 6 أكتوبر بمنطقة عزبة النصر وتم مصادرة خلاطة اسمنت وايداعها بمخازن الحى كما تم إيقاف أعمال مبانى مخالفة وفك شدة خشبية لاعمدة الدور الأرضى بشارع على ايوب المتفرع من شارع البساتين العمومى، وتم إيقاف أعمال هدم وتخريب ناصية شارع عليوة مع شارع على عبد العزيز من شارع السد العالى، وإبلاغ مهندس المنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أصدر قرارا بمصادرة كل السيارات المتروكة فى الشوارع والمهملة، بأحياء العاصمة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لـمرور القاهرة، وعدم الإفراج عنها إلا بعد تقديم مالكها الأوراق الخاصة وإثبات ملكيتها وسداد الغرامة الخاصة بها، للقضاء على ظاهرة انتشار السيارات المتهالكة بشوارع العقاهرة وتأثير ذلك على المظهر الحضارى والجمالى لها، حيث شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء برفع كافة السيارات المتروكة والمهملة بالشوارع كل فى نطاق حيه بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة وشرطة المرافق على أن يتم إيداع السيارات بمخازن المحافظة المخصصة لذلك بطريق الاتوتوستراد، ولا يتم ردها لمالكها إلا بعد تقديم أوراق إثبات الملكية وسداد الغرامة المقررة وفى حالة عدم تقدم أحد لاسترداد السيارة يتم تجميعها واتخاذ الإجراءات القانونية لبيعها كخردة بمزاد علنى بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية، مؤكدا أن السيارات المتروكة بالشوارع من الممكن استغلالها فى الأعمال التخريبية والإرهابية، ورفعها يأتى للحفاظ على الأمن العام ، وتأمين شوارع العاصمة، خاصة بالتزامن مع الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.