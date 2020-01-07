شكرا لقرائتكم خبر عن لو روحت الشغل النهارده هتاخد ضعف الأجر.. اعرف أكثر من وزارة القوى العاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة القوى العاملة منشورا لمديرياتها فى مختلف محافظات الجمهورية بضرورة قيام المفتشين فى مكاتب العمل بمتابعة التنفيذ الفعلى لقرار إجازة اليوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020 فى مصانع ومنشآت وشركات القطاع الخاص، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بما يضمن حقوق العمال والموظفين فى تلك القطاعات.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين فى القانون رقم 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر".

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كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً بأن يكون اليوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 من يناير عام 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقد قاد مدراء الأمن جولات مفاجئة تفقدوا خلالها محيط دور العبادة للتأكد من الانتشار الشرطى الجيد، قبل احتفالات عيد الميلاد المجيد، وشددوا على اليقظة والبعد الإنسانى فى التعامل مع جماهير المواطنين.

وشهدت كافة مديريات الأمن انتشارًا أمنيًا مُكثفًا بالمحاور والشوارع والميادين والمناطق والمنشآت الهامة ودور العبادة، للحفاظ على الأمن، والتعامل الفورى والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء.