قنصل مصر يشارك أقباط نيويورك قداس العيد وينقل تهنئة "السيسى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر السفير هشام النقيب، قنصل مصر العام فى نيويورك، والوزير مفوض هاني ناجي، نائب القنصل العام مساء أمس قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة القديس ماري مرقس الرسول بالمقر الباباوي بسيدرجروف بولاية نيوجيرسي، الذي ترأسه القمص موسيس بغدادي، راعي الكنيسة بحضور ابناء الجالية المصرية من الاخوة المسيحيين بولاية نيوجيرسي.

القنصل المصري يشارك الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد

وألقي القمص موسيس كلمة ترحيب بالسفير والحضور، ثم قرأ تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمصريين المسيحيين في الخارج والتي نقلها السفير هشام النقيب لأبناء الجالية، ثم تم عرض الكلمة المصورة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية حول العظة من عيد الميلاد المجيد والتركيز علي المحبة وعمل الخير.

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جانب من قداس العيد بنيويورك

وألقي القنصل العام كلمة للحضور أعرب فيها عن سعادته بتواجده معهم وتهنئته لهم بعيد الميلاد المجيد، متمنيًا لكل المصريين الامن والأمان في إطار المحبة التي يحث عليها الكتاب المقدس والقرآن الكريم، والتي أكد عليها الرئيس السيسى في كلمته بكاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الادارية الجديدة في مصرنا الحبيبة.

وفي نهاية القداس تم التقاط الصور التذكارية وتبادل التهاني بين القنصل العام والحضور.

وكان الرئيس السيسي قد شارك أمس فى احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد، حيث حضر فى قداس العيد بكاتدرائية المسيح بالعاصمة الإدارية، وألقى كلمة حرص خلالها على تهنئة الشعب المصري بالعيد مع التأكيد على ضرورة حرص المصريين لما يحاك من مؤامرات بهدف الوقيعة بينهم، مشدداً فى الوقت نفسه على أن وحدة الشعب المصري هي التى ستحميه فى الظروف الراهنة كما حمته فى السابق من سيناريوهات دمرت دولاً فى الجوار بحروب أهلية ونزاعات ممتدة.