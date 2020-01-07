شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تضع مع الإسكان إجراءات جديدة مقترحة لتوفير المياه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والرى والمشرف على مكتب الوزير والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاجتماع التنسيقي بين الوزارتين، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين فى إطار العمل على تحقيق الأمن المائى وتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات.

وناقش الاجتماع خطة ترشيد المياه وتم استعراض الوضع الراهن والمنظور المستقبليّ لقطاع مياه الشرب والتحديات التى تواجهه، والإجراءات والرؤى المُقترح تنفيذها لمواجهة التحديات وتلبية الإحتياجات المائية وتوفير المتطلبات المستقبلية.

وتم استعراض الإجراءات المقترح تنفيذها، والكم المتوقع توفيره من المياه لكل إجراء، والاستثمارات المطلوبة لتحقيق ذلك، وتحديد الجهات المنوط بها وضع تلك الإجراءات موضع التنفيذ.

وترتكز الخطة القومية لترشيد الاستهلاك فى قطاع مياه الشرب على محورين أولهما يعمل على تعظيم الموارد المائية المتاحة من خلال التوسع فى تحلية مياه البحر خاصة فى المناطق الساحلية، و إستخدام المياه الجوفية فى المناطق الداخلية، مع زيادة العائد من إعادة إستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة خاصة فى محافظات الصعيد.

وفيما تتعلق أهداف المحور الثانى بترشيد الكميات المستخدمة لمياه الشرب من خلال الإستفادة من التقنيات الجديدة مثل القطع الموفرة التم يتم تركيبها على مخارج المياه، وتقليل الفاقد فى شبكات التوزيع، والتوسع فى تركيب العدادات لضبط الإستهلاك، خاصة من الأجيال الذكية مسبوقة الدفع، و يترافق مع ذلك تدشين حملات إعلامية لنشر الوعي و ترقية سلوك المستهلكين ، مع الحد من التوصيلات غير القانونية ، و الإستفادة من تكنولوجيات التواصل و الإتصال الجديدة خاصة الهواتف المحمولة في دعم خدمات مياه الشرب و الصرف الصحي.

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و لتحقيق هذه الإجراءات تلك فقد جرى مناقشة تنفيذ العديد من المشروعات المختلفة، و تم الاتفاق علي قيام اللجنة الفرعية المشتركة برئاسة رئيس قطاع الري و نائب رئيس الشركة القابضة بعقد اجتماع الأسبوع المقبل لدراسة المشروعات المقترحة ، و وضع برامج زمنية للخطط التنفيذية و البدائل المختلفة و دراسة السيناريوهات المحتملة.

و في ذات السياق تم استعراض جهود وزارة الإسكان بشأن مشروعات توفير مياه الشرب و الخطط المستقبلية المقرر تنفيذها

و أشار الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان إلي أهمية تكثيف إجتماعات اللجنة الفرعية المشتركة لتكون بمعدل مرتين أسبوعياً بهدف وضع الخطط التنفيذية ، ووجه بإصدار بيان شهري يوضح كميات مياه الشرب و الصرف الصحي و الفاقد في الشبكة و إرساله إلي الجهات المعنية في وزارة الموارد المائية و الري.

وتم الاتفاق على البدء فى إجراءات دراسة ربط منظومة القياس (الاسكادا) المستخدمة فى محطات مياه الشرب بشبكة الرصد عن بعد (التليميترى) في وزارة الموارد المائية و الرى.

من جانبه فقد استعرض الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الموارد المائية والرى خطط و جهود وزارة الموارد المائية والرى فى مجال ترشيد استخدام المياه فى قطاع الزراعة من خلال الإنتقال من نظم الرى التقليدية إلى نظم الرى الحديث، وما سيمثله هذا من من تعظيم الاستفادة من المياه وزيادة الإنتاج الزراعى، كما استعرض الأعمال الجارى تنفيذها لتأهيل الترع الفرعية والمنشآت المائية لتنفيذ تلك المشروعات.

وأكد عبد العظيم على أن الوزارة تطبق أسلوب الإدارة المتكاملة للمياه وترشيد الاستخدامات المائية فى كافة القطاعات المستفيدة فى الزراعة والشرب والصناعة وخلافه.