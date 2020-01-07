شكرا لقرائتكم خبر عن رفع إشغالات كافيهات وإزالة مخالفات بناء فى شرق مدينة نصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع اللواء مجدى الوصيف، رئيس حى شرق مدينة نصر بالتنسيق مع مدير فرع الصرف الصحى شرق مدينة نصر و مدير إدارة المتابعة ومشرفى المناطق، استكمال إعادة تطهير بالوعات الأمطار وتطهير مطابق الصرف الصحى فى نطاق الحى، والتأكيد على مرفق الصرف الصحى ومرفق المياه ومشرفى المناطق من الحى بالمرور والمتابعة المستمرة لملاحظة أى مشاكل صرف صحى أو مياه والتعامل الفورى حيال المشكلة ومتابعة سلامة جميع المطابق والبالوعات و استكمال تطهير بالوعات الأمطار فى جميع مناطق حى شرق مدينة نصر.

وقاد رئيس حى شرق مدينة نصر، حملة مكبرة بعدة مناطق أسفرت عن رفع حديد وسلاسل فى مناطق متعددة فى حى شرق مدينة نصر من أمام العمارات التى تعوق حركة السير والمرور، كما تم رفع الإشغالات بشارع مصطفى النحاس والتى تعوق حركة سير المواطنين على الرصيف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وكذلك رفع الاشغالات كافية وبائع متجول بمحطة أتوبيس بشارع محمد متولى الشعراوى.

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كما تم رفع الاشغالات لمحلات وكافية بشارع جمال حمدان أمام عمارات مساكن الضباط زهراء مدينه نصر، وتنفيذ قرار الإيقاف رقم 3 لسنة 2020 والخاص بإزالة غرفة خشبية وحمام بدون ترخيص أمام قطعه الأرض فضاء بالمنطقة الأولى ومتعديا على الطريق العام، تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما استهدفت الحملة تنفيذ قرار الإيقاف الخاص بالأعمال المخالفة بمنطقة الردود الخلفية بالعقار رقم 66 شارع حسني أحمد خلف المنطقة السادسة، وبالمرور بواسطة إدارة البيئة بالحي تبين وجود مخالفات بيئية في بعض المنشآت فتم تحرير انذارات لتوفيق وضعها بعد مرور المدة القانونية سيتم عمل محاضر بيئية وإرسالها إلى النيابة العامة.