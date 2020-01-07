شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: مبادرة الرئيس لـ«قوائم الانتظار» أجرت 350 ألف عملية جراحية عاجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن عدد العمليات التي تم إجراؤها تتضمن 141 ألفاً و239 عملية قسطرة قلب، و21 ألف و836 جراحة قلب مفتوح، و121 ألفاً و112 جراحة رمد، و15 ألفاً و75 جراحة مخ وأعصاب، و15 ألفاً و823 جراحة عظام، و19 ألفاً و359 جراحة أورام، فيما تم الانتهاء من 2613 زراعة قوقعة، و217 زراعة كلى، و318 زراعة كبد، كما تم إجراء 43 عملية قسطرة طرفية، و31 عملية قسطرة مخية، ضمن التخصصات الجديدة التي تم إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية مؤخراً.

وأشار "مجاهد" إلى أنه تم تحويل 12109 حالة لتلقى العلاج الدوائى بدلاً من التدخل الجراحى، وذلك بعد مناظرتهم طبياً والتأكد من عدم حاجتهم لأى تدخلات جراحية، مؤكداً أنه تتم متابعتهم باستمرار واتخاذ اللازم فوراً حيال حدوث أي تطورات صحية لهم، موضحاً أن جراحات القساطر القلبية تصدرت عمليات التخصصات الجراحية التي تم إجراؤها بنسبة 40% تليها جراحات الرمد بنسبة 34%.

ولفت "مجاهد" إلى أنه في إطار تطوير آليات العمل داخل المشروع القومي لـ"قوائم الانتظار"، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالمتابعة الحثيثة والمستمرة للمشروع بكافة جوانبه، تم تشكيل لجان عليا لمعظم التخصصات التي تشملها المبادرة، بهدف الحوكمة لضبط اقتصاديات التشغيل ومتابعة كافة أعمال المبادرة، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، موضحاً أنه من ضمن هذه اللجان لجان القساطر القلبية، وزراعة القوقعة، والمفاصل، والرمد، والقلب المفتوح.

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وتابع "مجاهد" أنه تم تشكيل فريق عمل بالغرفة لتحليل ومتابعة كافة البيانات بالغرفة، إضافة إلى وضع نظام مميكن لتسجيل بيانات المرضى، وتحليل نتائج الجراحات والمردود الصحي للمريض للإجراء الذي تم معه.

ومن جانبه قال الدكتور خالد عاطف، منسق عام المشروع والمدير التنفيذى لغرفة عمليات مبادرة "قوائم الانتظار"، إن مستشفيات وزارة الصحة المشاركة في المبادرة أجرت 215834 عملية جراحية بنسبة 62% من العمليات الجراحية التي تم إجراؤها، تليها المستشفيات الجامعية بعدد عمليات 88219 بنسبة 25.2%، من أصل عدد العمليات التي تم إجراؤها بالمجان، مؤكداً أن المريض لا يتحمل أي تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى.

وكشف عاطف أن المتوسط الشهري للإجراءات الجراحية التي تمت خلال العام الماضي بلغ 20630 إجراءً جراحياً، بفارق إيجابي عن العام قبل الماضي والذي بلغ 13990 إجراءً، موضحاً أن الوزارة تستقبل بيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذي يعمل يومياً من التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً، حيث تم استقبال 1682 استفساراً خلال الربع الأخير من العام الماضي، إضافة إلى متابعة المرضى بشكل دوري من خلال المكالمات الهاتفية، وذلك لضمان جودة وفاعلية الخدمة والتأكد من مجانية الإجراء، حيث تم إجراء 70 ألف مكالمة هاتفية خلال العام الماضي، بينت مدى رضا المنتفعين بنسبة بلغت 96%.