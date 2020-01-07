شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة العذراء الكاثوليكية فى غيط العنب تحتفل بعيد الغطاس المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت كنيسة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بغيط العنب بالإسكندرية بعيد الظهور الإلهى أو الغطاس حيث بدأ الاحتفال بصلوات اللقان، ثم صلاة القداس الاحتفالى، الذى تخلله استقبال النائب سامى رمضان، عضو مجلس النواب عن دائرة كرموز، وألقى الأب ميشيل شفيق راعى الكنيسة، كلمة العظة حول عيد الغطاس وتغيير رؤيتنا لأمور حياتية كثيرة، حتى أن يسوع ذاته ارتضي النزول إلى نهر الأردن ليغير نظرتنا للماء، الذى كان فى العهد القديم أداة للهلاك، ثم أصبح فى العهد الجديد أداة للحياة بل وينبوع ماء حى.

عيد الغطاس هو عيد تعميد المسيح فى نهر الأردن، وهو من الأعياد السيدية الكبرى فى الكنيسة، وترتبط به عدة طقوس ومسميات، من بينها "برامون"، و"لقان"، وكلها أسماء لطقوس وصلوات ترتبط بهذا العيد.

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صلاة اللقان" إحدى الصلوات المرتبطة بعيد الغطاس المجيد أيضًا، ويقول القمص صليب متى ساويرس، كاهن كنيسة العذراء وعضو المجلس الملّى العام، إن كلمة "اللقان" اسم يونانى للإناء الذى يوضع فيه الماء للاغتسال، وتعنى وعاء، وتوجد نماذج له فى كنائس مصر القديمة على شكل وعاء من الحجر أو الرخام، مثبت فى أرضية الكنيسة، بينما توضع المياه فى الوقت الحالى فى وعاء عادى، ويصلى عليها الكاهن.