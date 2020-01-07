شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة العذراء الكاثوليكية فى غيط العنب تحتفل بعيد الغطاس المجيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت كنيسة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بغيط العنب بالإسكندرية بعيد الظهور الإلهى أو الغطاس حيث بدأ الاحتفال بصلوات اللقان، ثم صلاة القداس الاحتفالى، الذى تخلله استقبال النائب سامى رمضان، عضو مجلس النواب عن دائرة كرموز، وألقى الأب ميشيل شفيق راعى الكنيسة، كلمة العظة حول عيد الغطاس وتغيير رؤيتنا لأمور حياتية كثيرة، حتى أن يسوع ذاته ارتضي النزول إلى نهر الأردن ليغير نظرتنا للماء، الذى كان فى العهد القديم أداة للهلاك، ثم أصبح فى العهد الجديد أداة للحياة بل وينبوع ماء حى.
عيد الغطاس هو عيد تعميد المسيح فى نهر الأردن، وهو من الأعياد السيدية الكبرى فى الكنيسة، وترتبط به عدة طقوس ومسميات، من بينها "برامون"، و"لقان"، وكلها أسماء لطقوس وصلوات ترتبط بهذا العيد.
صلاة اللقان" إحدى الصلوات المرتبطة بعيد الغطاس المجيد أيضًا، ويقول القمص صليب متى ساويرس، كاهن كنيسة العذراء وعضو المجلس الملّى العام، إن كلمة "اللقان" اسم يونانى للإناء الذى يوضع فيه الماء للاغتسال، وتعنى وعاء، وتوجد نماذج له فى كنائس مصر القديمة على شكل وعاء من الحجر أو الرخام، مثبت فى أرضية الكنيسة، بينما توضع المياه فى الوقت الحالى فى وعاء عادى، ويصلى عليها الكاهن.
وطقس اللقان يرتبط غالبًا بالأعياد ذات الصلة بالماء، إذ تهدف الكنيسة من طقس اللقان فى عيد الغطاس، أو "الظهور الإلهى"، أن تتذكر معمودية السيد المسيح، وفى قداس "خميس العهد" يقام اللقان، لتذكر تواضع السيد المسيح حينما انحنى ليغسل أرجل تلاميذه، ويقام الطقس نفسه فى عيد الرسل، لأن الرسل تشبهوا بالمسيح فى الخدمة.
وفى عيد الغطاس، تُقرأ النبوات من العهد القديم، من "كتاب صلوات اللقان"، ويقوم الكاهن بـ"رشم الصليب"، أو وضعه على جباه الرجال بعد الصلاة على المياه، كرمز للاغتسال من الخطية، كما يرتبط عيد الغطاس لدى الأقباط المصريين بأكل القلقاس والقصب، وللاثنين دلالات مسيحية، فالقلقاس لا يؤكل إلا بعد نزع قشرته الخارجية كما حدث مع المسيح قبيل تعميده، وهو رمز التطهر من الخطيئة، أما القصب فيمتاز بكثرة السوائل داخله، ويرمز أيضًا لماء المعمودية، وذلك وفقًا لما أكده الدكتور مينا رسمى عبد الملك، عضو المجمع العلمى المصرى، لـ"الخليج 365".
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