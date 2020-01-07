شكرا لقرائتكم خبر عن لجان العدل تعاين محاكم الجمهورية لحصر احتياجاتها والتعاقد مع شركات للصيانة والنظافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف المستشار عمر مروان، وزير العدل، مساعده لشئون أبنية المحاكم ودور الشهر العقارى، بسرعة التعاقد مع شركات متخصصة في أعمال الصيانة والنظافة لجميع المحاكم على مستوى الجمهورية، وتجهيزها جميعاً بالشكل اللائق، بما ييسر العمل على القضاة والمتقاضين والعاملين بالمحاكم.

وقالت الوزارة فى بيان لها، أن وزير العدل وجه بمراجعة احتياجات المحاكم واستراحات القضاة من أثاث ومفروشات ومستلزمات، وتوفيرها بكل ما هو متاح بالمخازن، إلى جانب إرسال تكليفات فورية بتنفيذ أعمال الصيانة الضرورية وإرسال أوامر الدفع إلى المحاكم.

ومن ناحية أخرى كلف وزير العدل مساعده لشئون المتابعة والانجاز، بتشكيل لجان حصر ومعاينة لمتابعة تنفيذ التعليمات التى وجه بها الوزير وذلك فى أسرع وقت ممكن.

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وأشارت الوزارة إلى أنه تم تشكيل لجان للحصر والمعاينة والتى بدأت بالفعل فى تنفيذ مهامها الأسبوع الماضى على أرض الواقع اذ تمكنت من معاينة محاكم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وبنها كمرحلة أولى اذ تم زيارة ثماني محاكم ابتدائية: هي محاكم شمال القاهرة وجنوب القاهرة والجيزة والسادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة وحلوان وشبرا الخيمة وبنها شامله جميع المحاكم الجزئية التابعة لها، والتأكد من توزيع جميع الأثاث والمفروشات والمستلزمات التي تم صرفها، وحصر ما تبقى من احتياجات واعمال صيانة ضرورية.

وانتهت اللجان إلى اعداد تقارير تفصيلية باحتياجات تلك المحاكم وما تم تلبيته منها والباقى، ورفعها لوزير العدل الذى أمر بتلبية كافة هذه المتطلبات وسد كافة الاحتياجات في اسرع وقت، وسوف تتوالى المعاينات والمتابعة لجميع المحاكم على مستوى الجمهورية.

يأتى ذلك فى إطار خطة الاصلاح التى تبنتاها وزير العدل الجديد منذ توليه منصبه فى شهر ديسمبر الماضى لتطوير كافة ابنية المحاكم ومكاتب الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية وحل كافة المشاكل والمعوقات التى تعوق تحقيق العدالة الناجزة.