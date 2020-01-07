شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تدرج البنتاجون على لائحتها للإرهاب على خلفية اغتيال سليمانى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صوت البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، على وضع البنتاجون وكل من لعب دورا فى اغتيال قائد فيلق القدس فى الحرس الثوري، قاسم سليماني، على لائحة الإرهاب، ووضع البرلمان الإيرانى عبر التصويت، البنتاغون وجميع المؤسسات والقادة الذين لعبوا دورا فى اغتيال سليمانى على لائحة الإرهاب الإيرانية، كما صوت البرلمان على تعديل قانون إجراءات الرد على جرائم الولايات المتحدة، الذى سبق أن صوت عليه بعد وضع واشنطن الحرس الثورى على قائمة الإرهاب قبل أشهر، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

كذلك، صوت البرلمان الإيرانى على قانون يلزم الحكومة بدعم فيلق القدس بمبلغ 200 مليون دولار، يشار إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أدرج فى أبريل الماضي، الحرس الثورى الإيرانى على لائحته للمنظمات الإرهابية، فى سابقة هى الأولى من نوعها فى إدراج كيان حكومى أجنبى على لائحة الإرهاب.