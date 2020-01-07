شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول إيرانى: طهران مستعدة للعودة للالتزام الكامل بالاتفاق النووى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب وزير الخارجية الإيرانى عباس عراقجى اليوم الثلاثاء إن بلاده "مستعدة للعودة إلى الالتزام الكامل" بالاتفاق النووى مع القوى العالمية وذلك في تغريدة على تويتر من وزارة الخارجية، لكنها لم تقدم أي معلومات عن الشروط المحتملة، وأعلنت طهران يوم الأحد أنها ستتخلى عن القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم في تقليص آخر لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع ست قوى كبرى، لكنها قالت إنها ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومى الإيرانى على شمخانى الثلاثاء، إن لدى إيران 13 سيناريو للرد على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليمانى، ولفت إلى أن الثأر من الولايات المتحدة الأمريكية لدم سليمانى، "أقله سيكون كابوسا تاريخيا لأمريكا، وأكد شمخانى أن "انتقام طهران لمقتل سليمانى لن يكون عبر توجيه ضربة واحدة محددة" ، وقال شمخانى فى حديث لمجلة "حرم" الإيرانية إنه "ما كان ينبغى لأمريكا ارتكاب جريمة اغتيال سليمانى، وعليها الآن أن تتحمل كل تداعيات ذلك".

وأضاف شمخانى قائلا: "إننا نرصد كل القواعد الأمريكية فى المنطقة وكل التحركات فيها، ونعلم أنها على أهبة الاستعداد"، وتابع أن "الأمريكيين يدركون أننا قادرون على استهداف بوارجهم فى المنطقة عبر صواريخنا متوسطة وبعيدة المدى".

Advertisements

بدوره، أكد قائد قوات الحرس الثورى الإيرانى اللواء حسين سلامي، خلال مراسم تشييع سليمانى فى كرمان، أن "طهران ستنتقم بقوة لدم الشهيد قاسم سليماني".

وقال سلامي: "سندمر المكان الذى تحبه أمريكا وتدافع عنه وهى تدرك ما نعني"، مضيفا أنه "لا مكان آمنا للأمريكيين على الأرض".

وأضاف سلامى أن "اليوم هو بداية عصر النضال ضد أمريكا"، مؤكدا "أن استشهاد سليمانى هو بداية النهاية السريعة للوجود الأمريكى فى المنطقة".