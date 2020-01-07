شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات رئيسية لمتابعة احتفالات عيد الميلاد في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الأنبا قزمان، أسقف سيناء الشمالية، صلاة قداس عيد الميلاد المجيد في بطريركية الأقباط الأرثوذكس بمدينة العريش، والتي امتدت حتى الساعات الأولي من صباح الثلاثاء، بمشاركة عدد من الآباء والكهنة والمصلين المسيحيين.

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وخضعت المقار الكنسية في محافظة شمال سيناء إلى حراسات أمنية مشددة، حيث تقوم قوات الجيش بالتعاون مع الشرطة بتأمين بطريركية الأقباط الأرثوذكس ومقر الاستراحات الكنسية بحي المساعيد وكنيسة مار جرجس بوسط العريش.

وشكلت محافظة شمال سيناء غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المحافظة بمدينة العريش لمتابعة الأحداث خلال عيد الميلاد المجيد، وذلك بناء على توجيهات المحافظ اللواء محمد عبدالفضيل شوشة.

وقال العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، إن الغرفة برئاسته وعضوية مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالديوان العام، وأعضاء من مديريات الصحة والتموين والتجارة الداخلية وشركتي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي ومرفق إسعاف شمال سيناء ومديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.