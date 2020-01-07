شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد بارد وأمطار خفيفة على القاهرة والحرارة "صفر" فى سانت كاترين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود غدا الثلاثاء، نشاط للرﻳﺎح اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻏﻠﺐ اﻻﻧﺤﺎء ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻜﺸﻮﻓﺔ، وﺗﺆدى إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﻪ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ على اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ الأﺣﻤﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، وﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ الإﺣﺴﺎس ﺑﺒﺮودة اﻟﻄﻘﺲ، وﻳﺘﻜﻮن اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، وأﻣﻄﺎر على اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى ﺗﻜﻮن ﻏﺰﻳﺮة ورﻋﺪﻳﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﻤﺘﺪ ﺧﻔﻴﻔﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاعه من 3 إلى 4 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 9 درجة، ومطروح العظمى 14 درجة والصغرى 7 درجة، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 5 درجة، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 5 درجة، وأسوان العظمى 18 درجة والصغرى 7 درجة، سانت كاترين العظمى 10 درجة والصغرى صفر درجة.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد حذرت من استمرار حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، حيث كشفت أنه من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار .