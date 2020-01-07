شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: فرق ميدانية بالشوارع للتأكد من حل شكاوى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، كافة العاملين فى مبادرة "صوتك مسموع" والفرق التنفيذية بالمحافظات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة اليهم.

وقال شعراوى، فى بيان اليوم، إنه فى إطار تطوير آلية حل شكاوى المواطنين والوصول إلى مرحلة متقدمة من رضا المواطن، تم التوجيه بقيام وحدات رصد ميدانى من الوزارة بعمل جولات للمدن والأحياء للتأكد من حل الشكاوى بشكل جذرى، والتأكد من عدم عودة تلك الشكاوى مرة أخرى واتخاذ إجراءات فورية ضد المتسببين فى ذلك.

واستعرض التقرير السنوى الذى تلقاه وزير التنمية المحلية عن الإنجازات التى حققتها مبادرة "صوتك مسموع" فى التعامل مع الشكاوى والمقترحات التى تلقتها المبادرة من المواطنين وسرعة الاستجابة لها، أهم الحالات التى تم التعامل معها ومنها فيما يتعلق بإزالة المخلفات فقد تم إزالة تراكمات القمامة بمنطقة السوق الجديد بمحافظة مطروح والمتابعة اليومية للمنطقة من قبل مجلس المدينة، وإزالة تراكمات ترعة الجبل بالمطرية بالقاهرة، وإزالة المخلفات من أمام مستشفى ابوق بحى منتزه ثان بالإسكندرية، ورفع المخلفات من مزلقان لعبة ببشتيل بالجيزة ، وإزالة القمامة على النيل بقرية غياضة الشرقية بمحافظة بنى سويف ، وتطهير ترعة كوم حمادة بالشرقية .

وفيما يتعلق بشكاوى الاشغالات تم إزالة الإشغالات فى شارع التحرير بالدقى بالجيزة، ورفع جميع الاشغالات بالقرب من كنيسة المناهرة بمحافظة المنيا ، ورفع الإشغالات بشارع 8 بحى غرب بالمنصورة بالدقهلية، ورفع الإشغالات بشارع محمد نسيم بعباس العقاد بمدينة نصر.

وبشأن رصف الطرق تم إدراج مدخل أحمد ماهر التابع لمحافظة البحيرة ضمن خطة مديرية الطرق ووضع تربة لعمل الاسفلت، ورصف شارع عرابى بمركز المراغة بمحافظة سوهاج، وفيما يتعلق بشكاوى البناء المخالف تم إزالة البناء المخالف بعقار 3 بجوار فيلا الزهور بمحافظة الاسكندرية.

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