شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظ الجيزة يزور مطرانية الأرثوذكس.. ويؤكد: سنظل نسيج واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة التهنئة للأقباط الأرثوذوكس بمناسبة عيد الميلاد المجيد خلال زيارته لمقر مطرانية الجيزة للأقباط الأرثوذوكس بشارع مراد بمدينة الجيزة، وخلال كلمته قدم محافظ الجيزة تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للحضور معبراً عن امتنانه لحفاوة الاستقبال وموجهاً حديثه لهم بأن "زيارة السيد المسيح عليه السلام لمصر نشرت البركة والرخاء، مؤكداً على أن الشعب المصرى سيظل نسيج واحد نحو البناء والإزدهار .

من جانبه رحب الأنبا ثيؤدسيوس أسقف الجيزة وتوابعها بوفد المحافظة مهنئاً الشعب المصرى بكافة طوائفه بعيد الميلاد المجيد متمنياً أن تعم المحبة والرخاء ربوع مصر والعالم .

رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وإبراهيم الشهابى نائب المحافظ للمراكز والمدن، وهند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون المجتمع وخدمة البيئة، واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير العام المساعد للمحافظة، وتامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة، وعدد من أعضاء مجلس النواب وممثلين عن المنطقة الازهرية ومديرية الاوقاف بالجيزة .

من ناحية أخرى كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد أجرى زيارة لكنيسة الأقباط الإنجيليين بالجيزة، الأحد الماضى، للمشاركة فى الاحتفال بعيد الميلاد المجيد نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حيث كان فى استقباله القس ميشيل أنور راعى الكنيسة الإنجيلية، وأكد محافظ الجيزة على أن ما تشهده الدولة المصرية ممثلة فى عنصرى الأمة من ترابط وتحاب لهو الدعامة الرئيسية للحفاظ على الوطن ومواجهة كافة محاولات التفرقة التى يحاول البعض زرعها بغرض التخريب متمنياً للحضور من رعاية الكنيسة الإنجيلية وللشعب المصرى الأمن والرخاء ، وأضاف أنه لا فرق بين أى من المواطنين سوى بقدر وطنيته وأن الجميع يعمل لكى تصل مصر لمصافى الدول المتقدمة وتحتل المكانة التى نحلم بها بين دول العالم.