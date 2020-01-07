شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تهنئ أقباط مصر بعيد الميلاد: "كل عام ووطننا العظيم بخير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي تقديم التهنئة لأقباط مصر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وكتبت عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، قائلة:"يبقى الميلاد دومًا رسالة سلام عنوانها المحبة وفحواها المودة بين أبناء الوطن الواحد.. كل عام ووطننا العظيم بخير".

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد أطلق أمس رسالته الباباوية لعيد الميلاد المجيد 2020، وتم بثها بالفيديو وترجمتها لـ12 لغة من بينها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والصينية واليابانية والسويدية والدنماركية وغيرها.

وقال البابا فى رسالته التى قسمها إلى ثلاث عطيات إن الإنسانية تتحقق عندما يعيش الإنسان الحب فقد كان المجوس الذين قدموا الهدايا للمسيح يعبرون عن هذا الحب، أما العطية الثانية فهى عمل الخير فالمجوس قدموا من المشرق وبإصرار كبير أرشدهم الله لمكان المسيح، بينما اعتبر البابا العطية الثالثة هى تذوق الجمال وقد كان أجمل ما فيه هو ترنم الملائكة بميلاد المسيح.

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قما قداسة البابا تواضروس الثاني التهنئة بالعام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد، مقدما الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على حضوره والتهنئة لجموع المصريين، وأن حضوره يفرحنا ويفرح جميع المصريين، وأننا نصلي من اجله ومن اجل مصر ومن اجل جميع المسئولين، ونصلي أيضا من أجل سلامها واستقرارها ونموها، كما نصلى من اجل مناطق الصراع في منطقتنا والعالم أجمع، مؤكدا أن يقدم الشكر إلى الله الذي يمنح جميع المصريين نعمة السلام.

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني – في كلمته خلال عظة قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديد إنه عندما كسر آدم وصية الله دخلت الخطية إلى الإنسانية، وكأن خطية آدم وحواء بمثابة بذرة أثمرت شجرة ممتلئة بالضعفات والخطايا، وظهر الحقد والكراهية وكل المشاعر السلبية، وبدأت هذه المشاعر تزداد مع تزايد البشر، وبدأ الإنسان يفقد إنسانيته.