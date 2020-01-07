شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: مهابط لطائرات الإسعاف على الطرق الجديدة لرفع مستويات السلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير ، ساندرا دى ولى القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر لبحث التعاون بين الجانبين فى مجال السلامة على الطرق ، وحضر اللقاء رئيس هيئة الطرق والكبارى وقيادات وزارة النقل، وأشار وزير النقل خلال اللقاء إلى الطفرة الكبيرة التى تحققت فى مجال الطرق والكبارى بمصر.

وذكر بيان لوزارة النقل اليوم الثلاثاء، أنه الفريق مهندس كامل الوزير أكد فى بداية اللقاء أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لرفع مستويات السلامة على شبكة الطرق من خلال "تصميم وتنفيذ الطرق بجودة عالية وتخطيطها وتدعيمها بالعلامات واللوحات الإرشادية وتعديل القوانين والتشريعات"، بما يساهم فى سلامة مستخدمى الطرق وكذلك إدخال كل النظم الحديثة فى متابعة المركبات ومستخدى الطرق وعمل حملات توعية خاصة بهذا المجال وتحديث المعدات المستخدمة فى عمليات ال‘نقاذ والتأمين، لافتا إلى أنه تم تنفيذ مهابط لطائرات الإسعاف ونقاط إسعاف متعددة بالطرق الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن الطفرة الكبيرة التى تحققت فى مجال الطرق والكبارى بمصر كان من نتائجها تقدم ترتيب مصر العالمى فى مؤشر جودة الطرق وفقاً لتقارير التنافسية العالمية حيث قفزت مصر 90 مركزا ، خلال الفترة من 2014 حتى 2019، حيث تقدمت مصر لتصل للمركز 28 عام 2019، مقارنة بالمركز 118 عام 2014.

ومن جانبها أعربت القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر عن اهتمام كافة الدول الأوربية بتحقيق السلامة على الطرق والعمل على خفض نسب الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق إلى 50% بحلول عام 2030 مؤكدة على أهمية التعاون مع مصر فى هذا المجال وعلى أهمية مشاركة الفريق مهندس وزير النقل المصرى فى المؤتمر الوزارى العالمى للسلامة على الطرق والمقرر عقده فى ستوكهولم خلال يومى 19-20فبراير 2020 .