شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: ورشة عمل بمركز تطوير الفلزات بهدف ربط البحث العلمى بالصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدما من الدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، حول تنظيم ورشة عمل للمتخصصين فى مجالات البحث والتطوير والاختبارات ومطابقة الجودة وتخطيط الإنتاج والمعالجات الحرارية والتشكيل الحرارى والميكانيكى لصناعة الحديد والصلب والصناعات المعدنية.

وأشار التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، إلى أن ورشة العمل هدفت إلى عرض إمكانيات ومميزات جهاز Gleeble 3500 وإتاحته لجميع الشركات المصرية العاملة فى مجالات تصنيع وتشكيل المواد المعدنية؛ للاستفادة منه لتطوير منتجات ذات قيمة مضافة، وخفض خطوات وتكلفة الإنتاج.

وانتهت فعاليات الورشة إلى عدد من التوصيات ومن أهمها ربط البحث العلمى التطبيقى باحتياجات الصناعة، وتطوير المنتجات المصرية من خلال التحديث الدائم للإمكانيات البحثية، والتعاون مع مختلف الجامعات والشركات الصناعية.

وخلال فعاليات الورشة القى الدكتور عماد عويس بإلقاء محاضرة عن أنشطة المركز المختلفة، ثم ألقى الدكتور أحمد إسماعيل محاضرة عن إمكانيات ومميزات جهاز Gleeble 3500، مشيرا إلى أنه أحدث جهاز متخصص فى عمليات الاختبارات والمحاكاة الميكانيكية الحرارية، وتتجاوز قيمته 15 مليون جنيه، والوحيد من نوعه الموجود في مصر والشرق الأوسط، وموجود بمركز بحوث وتطوير الفلزات منذ عام 2014، كما شملت فعاليات الورشة إلقاء الدكتورة إيمان الشناوى محاضرة عن التعريف بجهاز Gleeble 3500 كنظام متخصص في تنفيذ برامج محاكاة فيزيائية للعمليات الميكاحرارية للسبائك المعدنية.

Advertisements

جدير بالذكر، أنه شارك فى فعاليات الورشة 70 مهندسا وباحثا من جهات مختلفة من الجامعات والشركات المتخصصة فى هذا المجال.

وعلى جانب آخر، قدم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى و رؤساء الجامعات وقيادات التعليم العالى وكافة منتسبى المجتمع الأكاديمي بالتهنئة لشركاء الوطن بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلا فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى ،أعاده الله على مصر والمصريين بالأمن والاستقرار والازدهار.