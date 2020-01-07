شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون يستحقون.. فيديو جديد للتعليم العالى يرصد تطور المنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تحت قيادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى فيديو جديد تحت عنوان المصريون يستحقون والذى يأتى بالإصدار الثالث للحملة القومية التى أطلقتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وتضمن الفيديو أبرز الانجازات التى حققتها الوزارة فى سبيل دعم منظومة التعليم الجامعى والمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى ارتفاع التصنيف العالمى للجامعات والتحول الرقمى والبنية التحتية بالجامعات، وكذلك تطوير المناهج وفقا لمتطلبات سوق العمل وتطوير منظومة الطلبة الوافدين وتطوير منظومة البعثات وربط البحث العلمى بالصناعة وأهداف التنمية وإطلاق استراتيجية وطنية للثورة الصناعية الرابعة وزيادة القدرة الاستيعابية للجامعات.

كما استعرض الفيديو أفرع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة واستحداث مسار جديد للتعليم فى الجامعات التكنولوجية ونشر ثقافة التعليم الإبداع والابتكار .

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وعلى جانب آخر، تستعد وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى لانطلاق المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتحت عنوان رؤية المستقبل النسخة الثانية والذى من المقرر أن ينطلق فى الفترة من 2 إلى 4 ابريل 2020 بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لأعضاء هيئة التدريس ومنتسبى المجتمع الأكاديمى التسجيل للمنتدى من خلال الرابط التالى.. اضغط هنا