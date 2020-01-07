شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: حل 96.7 % من شكاوى المواطنين لمبادرة "صوتك مسموع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن أن مبادرة "صوتك مسموع" التى أطلقتها الوزارة استقبلت خلال عام 2019 أكثر من 100 ألف و400 رسالة عبر كافة وسائل التواصل المختلفة للمبادرة سواء الصفحة الرسمية على الفيس بوك أو رقم الواتس أب أو الخط الساخن أو الإيميل، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين وسرعة حلها فى جميع المحافظات.

وأشار شعراوى، فى بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن من بين تلك الرسائل أكثر من 25 ألف شكوى تم التفاعل معها من قبل العاملين بالمبادرة بمقر الوزارة بالتنسيق والتواصل مع المحافظات المعنية ، حيث نجحت المبادرة فى حل 24 ألف و829 شكوى بنسبة 96.74% وجارى حل باقى الشكاوى .

جاء ذلك خلال التقرير السنوى الذى تلقاه وزير التنمية المحلية عن الإنجازات التى حققتها مبادرة "صوتك مسموع" فى التعامل مع الشكاوى والمقترحات التى تلقتها المبادرة من المواطنين وسرعة الاستجابة لها والذى أكد تفاعل فرق المبادرة وقيادات المحافظات فى العمل بجدية مع الشكاوى وقيام كل من محافظى الجيزة والقليوبية وسوهاج وقنا والمنيا والفيوم بمتابعة العمل والردود على الشكاوى بشكل مميز.

واستعرض شعراوى نتائج التقرير الذى تلقاه عن نتائج عمل المبادرة خلال عام 2019 والتى شهدت العديد من رسائل الشكر من المواطنين لسرعة الرد على شكواهم والتعامل معها بكل جدية مما جعل المواطنين يشعرون بالرضا نتيجة جهود وتفاعل الوزارة والمحافظات مع شكواهم ، وأنها محل تقدير واهتمام حقيقى وصوتهم مسموع بالفعل .

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ودعا وزير التنمية المحلية المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الخمس وهى شكاوى البناء المخالف و التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمخلفات بأنواعها و الإشغالات والفساد بالتواصل الفورى مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس أب" ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن (15330 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكترونى [email protected]وذلك تيسيراً على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت .

وأشار اللواء شعراوى إلى أن أعلى المحافظات استقبالاً وتعاملاً مع شكاوى وطلبات والتماسات المواطنين وتفاعلا معها خلال عام 2019 هى محافظات الجيزة والقليوبية والبحيرة وقنا ومطروح وكفر الشيخ والبحر الأحمر والوادى الجديد مشيداً باستجاباتهم للشكاوى الواردة لمبادرة صوتك مسموع والتحرك السريع لحلها على أرض الواقع والتنسيق الفعال والمتميز مع فريق عمل المبادرة .

كما أوضح التقرير تنوع شكاوى المواطنين التى تلقتها المبادرة ما بين شكاوى للقمامة والتى بلغ عددها 11 ألفاً و649 شكوى والإشغالات 7142 شكوى ومخالفات البناء 2754 شكوى والتعديات 2634.

وأضاف الوزير أن التقرير رصد أن أكثر عدد رسائل تلقتها المبادرة وتفاعل من المواطنين كانت خلال شهر مارس 2019 حيث استقبلت 2113 شكوى تم حلها بنسبة 97% يليه شهر سبتمبر2019 بعدد 2089 شكوى وتم حلها بنفس النسبة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن عام 2019 شهد تلقى خدمة الواتس آب أكثر من 58 ألف رسالة منها أكثر من 22 ألف شكوى مستوفاه تم حلها بنسبة 96.7 %، وصفحة الفيس بوك 2981 شكوى تم حلها بنسبة 98% والبريد الالكترونى 624 شكوى تم حلها بنسبة 95% والخط الساخن 3152 اتصالاً ضم اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى التى ترد للمبادرة .