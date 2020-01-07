شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى مهنأ الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد: شركاء الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورؤساء الجامعات وقيادات التعليم العالى وكافة منتسبى المجتمع الأكاديمي بالتهنئة لشركاء الوطن بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلا فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، أعاده الله على مصر والمصريين بالأمن والاستقرار والازدهار، وكان الرئيس السيسى رئيس جمهورية مصر العربية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى وعدد كبير من الوزارء شاركوا مساء أمس الاثنين فى حضور قداس عيد الميلاد الجديد بكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة والذى ترأسه قداسة البابا تواضروس الثانى.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رسالة للمصريين، خلال احتفال قداس عيد الميلاد، قائلا: اسمحوا لى استقبالكم جميل ورائع وبنحب بعضنا وهو أمر جميل وزى ما تعودنا نهنئكم كل سنة ونحتفل معًا وعيد ميلاد مجيد ويوم سعيد وسنة سعيدة علينا كلنا، وعايز أقول كلمتين صغيرين خالص لازم دايمًا نخلى بالنا من علاقتنا ببعضنا البعض.. وإذا كنتم بتحبوا ربنا حبوا بعضكم.. والكلام دا لينا كلنا.. متخلوش حد أبدًا يعمل فتنة.. ويوقع بيننا.. ودى بلدنا كلنا وهتفضل بلدنا كلنا".

وأضاف الرئيس خلال احتفال قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة: "الكلام دا لازم يبقى ثقافة وعادات وتقاليد.. فاحنا دايما مع بعض وكلنا زى بعض دون زيادة أو نقص.. وتصدوا للفتن والوقيعة لأن عقلنا وقلبنا أكبر".

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وتابع: الرسالة الثانية المصريين قلقانيين.. "انتوا قلقانين من أيه مفيش مجال للقلق لسبب واحد.. إننا معًا لن يستطيع أن يهزمنا أحد، مررنا بظروف صعبة وكل البلاد حولنا وهو لينا وعلينا وكان ممكن يبقى حالنا كدا ولكن علينا نخلي بالنا من بلدنا، وطول ما احنا ايد واحدة لن يهزمنا أحد ومحدش يقدر يعمل فينا حاجة او يجرنا إلى أى شىء، قادرين بفضل الله وبدعوات المصريين أن يلهمنا الصدق والبصيرة ونتعامل بشرف في زمن بلا شرف الله سينصر الأشراف والصادقين".

وترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة السابعة مساء أمس الاثنين، السادس من يناير بحضور الوزراء وكبار رجال الدولة.