شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يلتقى رئيس جامعة حلوان لبحث سبل التعاون فى مجال التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بمقر وزارة الاتصالات، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال تطوير البنية المعلوماتية والتحول الرقمى، وذلك فى إطار خطة جامعة حلوان لتحقيق التطور التكنولوجى وتطبيق منظومة التحول الرقمى والبنية المعلوماتية، وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان حضر اللقاء من جانب الوزارة المهندس خالد العطار نائب الوزير للتحول الرقمى، والمهندس رأفت هندى نائب الوزير لقطاع الاتصالات والبنية الأساسية واللواء إيهاب صادق مستشار الوزير للعلاقات العامة والدكتور معتز طه مدير المكتب الفنى لوزير الاتصالات والمهندس أحمد حسين مدير المشروعات بقطاع التعليم والأستاذة رنا حنة من المكتب الفنى للوزير، ومن الجامعة حضر الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور مختار بكر مستشار رئيس الجامعة للعلاقات الدولية والمشروعات، والدكتور أحمد الجارحى عميد هندسة حلوان، والدكتور أسامة أمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والدكتور أيمن خليفة مدير مركز الحساب العلمى بالجامعة.

ورحب وزير الاتصالات بالدكتور ماجد نجم والوفد المرافق له، وأعرب عن سعادته باللقاء واستعداد الوزارة التام للتعاون والتبادل العلمى مع الجامعة للاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس والباحثين في مجال الأبحاث التطبيقية للذكاء الاصطناعي.

كما أكد الوزير على تقديم الدعم الفنى واللوجستى للجامعة من إنترنت مجانى سريع وأبراج تقوية لشبكات المحمول داخل الحرم الجامعى.

ومن جانبه، وجه الدكتور ماجد نجم الشكر للدكتور عمرو طلعت مثمنا العلاقة الوطيدة والمتميزة بين الجامعة ووزارة الاتصالات خلال السنوات السابقة، ثم استعرض تاريخ جامعة حلوان العريق ورؤية ورسالة الجامعة فى الفترة من 2020 إلى 2025 ، مشيراً إلى مشروعات التحول الرقمى والتطوير فى مجال تكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى وجود العديد من الكليات التكنولوجية بالجامعة مثل كليات الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الجامعة ظهير أكاديمى للوزارة.

واستعرض الدكتور أيمن خليفة مدير مركز الحساب العلمى بالجامعة استراتيجية جامعة حلوان وأهداف التحول الرقمى وسبل تحقيقها، موضحا احتياجات الجامعة من الوزارة من دعم فنى ومادى لمشروع التحول الرقمي و كذلك تطوير مركز التدريب الخاص بالجامعة بجاردن سيتى.

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وأوضح المهندس خالد العطار نائب الوزير للتحول الرقمي أن الوزارة ستساهم في تطوير مركز التدريب و ستوفر فرص تدريب لمجموعة من الخريجين على علم البيانات تحت إشراف نخبة من الخبراء الدوليين، كما طالب الجامعة بتقديم خبراء وباحثين في مجالات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل تمثيل المعرفة "knowledge representation " ومعالجة اللغة الطبيعية "NLP" واستخدامتها في التراث والعلوم الإنسانية، كما اقترح التعاون في تحويل مستشفى بدر الجامعي إلى مستشفى ذكي وتقديم خدمة التشخيص عن بعد من خلالها .

وتحدث المهندس رأفت هندي نائب الوزير لقطاع الاتصالات والبنية الأساسية عن مشروع الامتحانات الإلكترونية الذي سيمد الجامعة بأجهزة كمبيوتر وشبكات بقيمة 10 ملايين جنيه، مشيراً إلى تنفيذه بكليات القطاع الطبي كمرحلة أولى ثم تعميمه على سائر الكليات، كما أشار إلى ربط جميع الكليات بكبلات الألياف الضوئية لسهولة نقل البيانات وسرعتها و توفير خدمة الواي فاي مجانا داخل جامعة حلوان بالكامل خلال شهرين.

وفى نهاية اللقاء تبادل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات والأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة الدروع التذكارية، كما أهدى الدكتور ماجد نجم الوزير لوحة فنية من أعمال كلية الفنون الجميلة وقدم له الدعوة لزيارة جامعة حلوان ولقاء الطلاب خلال فعاليات ندوات الموسم الثقافى.