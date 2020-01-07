شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزير التعليم العالى: إطلاق قمر صناعى جديد فى يونيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" منذ قليل فيديو للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ضمن مبادرة أنت تسأل ووزير التعليم يجيب للرد على تساؤلات المتابعين يوضح خلاله الهدف من إطلاق الأقمار الصناعية ومردودها الاقتصادى للدولة المصرية .

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الوزارة لديها القمر الصناعى ايجيبت سات A كما أن لديها برنامج مهم جدًا لإطلاق الأقمار الصناعية لأغراض البحث العلمى والاستشعار عن بعد ومجالات التنمية المستدامة فى الدولة سواء نتحدث عن الزراعة أو التعدين أو التخطيط العمرانى.

وأضاف وزير التعليم العالى أن استخدام التكنولوجيا والاقمار الصناعية والاستشعار عن بعد لا نهاية له فى كثير من المجالات التى تحتاجها الدولة حيث أنها تستطيع أن تراقب وتتابع المشروعات القومية الكبرى وما إذا كان هناك مخالفات بناء أو تعديات على بحيرات على سبيل المثال حيث أن كل ذلك دراسات بيئية ساحلية وكذلك المزارع السمكية ومراقبة البحيرات وتنشيط الثروة الصناعية وأيضا التنبؤ بالمناخ ومواجهة المخاطر الطبيعية مثل الفيضانات وكلها دراسات لا نهاية لها وكلها بحثية بجانب انا خدمية وتنموية فى نفس التوقيت.

Advertisements

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار أن الاهتمام بالاسماء الصناعية لاسباب عديدة سواء اقمار من الحجم البسيط مثل كيوب سات حيث إن لدينا 3 أقمار صغيرة أطلقنا الأول فى يوليو والثانى فى فبراير 2019 والثالث سيتم إطلاقه فى يونيه 2020 وتلك النوعية من الأقمار الصناعية صغيرة الحجم ويتم الاستعانة بها فى اكتشاف مياه جوفية والثروة المعدنية وغيرها من الأمور المرتبطة بمشروعات التنمية .

واستطرد وزير التعليم العالى ، أن الأقمار الصناعية تتم بامكانيات مصرية بالكامل من داخل وكالة الفضاء بواسطة مهندسين مصريين متعلمين بدرجة عالية وذلك ضمن تحالف المعرفة الذى يمول من أكاديمية البحث العلمى بشكل كبير وبالتعاون مع جامعات عديدة .

وأردف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى أن الهدف لدى الوزارة أنه مع مرور الوقت تستطيع كل جامعة أن تطلق القمر الصناعى الخاص بها وذلك يحدث فى أماكن عديدة على مستوى العالم.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أن مصر تمتلك محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائى ونعمل عليه مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد ولدينا أيضا مركز تجميع الأقمار الصناعية بالتعاون مع الصين وفى خلال 2020 سيتم الانتهاء منه ويعتبر مركز بحثى أكثر من رائع ويمثل نقلة كبيرة جدا لتجميع الأقمار الصناعية فى مصر بخامات وسواعد مصرية كاملة .