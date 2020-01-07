شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير رحلة خاصة للغردقة لنقل أساطير كرة القدم للمشاركة بجائزة الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، اليوم الثلاثاء، إن نجوم القارة السمراء لكرة القدم توجهوا منذ قليل إلى الغردقة للمشاركة فى جائزة اختيار أفضل لاعب فى إفريقيا والتى تستضيفها مدينة الغردقة مساء اليوم، وكان فريق من العلاقات العامة من مصر للطيران قد استقبل نجوم الكرة وقام بإنهاء إحراءت سفرهم، كما حرص العديد من المسافرين ومرتادى المطار من عشاق كرة القدم على التقاط الصور التذكارية مع اللاعبين وإنهاء إجراءات سفرهم على رحلة مصرللطيران الخاصة المتجهة الآن للغردقة للمشاركة في حفل الكاف لاختيار الأفضل في قارة أفريقيا ومنهم نجوم منتخب مصر وائل جمعة وأحمد حسن وأحمد حسام ميدو وخاليلو فاديجا والحاج ضيوف نجوم السنغال ونوانكو كانو واموكاشي نجوم نيجيريا وكالوشا بوالايا نجم زامبيا وامادوا فلافيو نجم انجولا ورابح ماجر نجم الجزائر وغيرهم من نجوم الكرة الافريقيه والعالمية.

وكان الطيار محمد منار وزير الطيران قد وجه بضرورة تقديم كافة التسهيلات للحدث الرياضى الأهم والأبرز فى مجال كرة القدم الإفريقية كما قام بزيارة لمطار الغردقة تفقد خلالها جاهزية المطار لاستقبال الحدث.

وكان ساديو مانى نجم منتخب السنغال ونادي ليفربول الإنجليزي إلى مدينة الغردقة على متن طائرة خاصة استعدادا لحضور حفل الأفضل في إفريقيا لعام 2019.

كما وصل مساء أمس ايضا جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدمCAF وعدد من المشاركين في الحفل علي مصرللطيران الي الغردقة.

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وحرص فريق العلاقات العامة بمطار الغردقة الدولى على استقبالهم بالورود .