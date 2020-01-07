شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الصحفيين الإماراتية تبرز زيارتها لـ"الخليج 365" ضمن تقريرها السنوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جمعية الصحفيين الإماراتية تقريرها السنوى عن أنشطتها خلال عام 2019، جاء فيه أن العام السابق شهد سجلا حافلا من الإنجازات المحلية والدولية وتنظيم العديد من الدورات التدريبية والزيارات الميدانية التي ساهمت في الارتقاء بالعمل الإعلامي، وأن الجمعية عملت على تنفيذ ما يزيد عن 70 نشاطاً وفعالية ومشاركة محلية وخارجية بـ 2019، وبلغ عدد أعضاء الجمعية حتى نهاية سبتمبر العام الماضي 1211 عضواً، مقارنة بنهاية ديسمبر 2018 والبالغ 1185 عضواً.

وجاء فى التقرير، أن الجمعية اعتمدت العام الماضي شعارا جديدا يعكس مرحلة الفضاء الإعلامي الرقمي التي تشهدها الدولة، كما وقعت اتفاقية إنشاء مبناها الجديد في دبي بمنطقة "المحيصنة 2"، بالإضافة إلى إنجاز دولي للإمارات، بنجاح الجمعية في الفوز بمقعد داخل المجلس التنفيذي لاتحاد الصحفيين الدولي، بالإضافة إلى التحاق العديد من الصحفيين في دورات وورش تدريبية لتطوير مهاراتهم الصحفية والاطلاع على أحدث التطورات في هذا المجال.

وافقت لجنة العضوية على 26 طلبا جديدا استوفيت الشروط، منها 11 للعضوية العاملة و15 للعضوية المنتسبة، حيث بلغ عدد أعضاء الجمعية حتى نهاية سبتمبر 1211 عضواً، منهم 398 عضواً عاملاً، و813 عضواً منتسباً، فيما بلغ عدد الأعضاء بنهاية ديسمبر 2018 (1185) عضواً ، كما اعتمد مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية شعاراَ جديداً يعكس مرحلة الفضاء الإعلامي الرقمي التي تشهدها الدولة حالياً سواء على صعيد المنصات والمواقع والصحف الإلكترونية أو على صعيد تنامي دور وسائل الإعلام الحديث التي تتضمن الشبكات الإعلامية الاجتماعية، كما تم الإعلان عن مجلس الشرف الإعلامي الذي يضم نخبة من الصحفيين والإعلاميين الإماراتيين.

كما أقرت الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الصحفيين الإماراتية في اجتماعها بتاريخ 18 أبريل 2019، بحضور عدد من الأعضاء العاملين، تعديلات على النظام الأساسي للجمعية والتعديلات الجوهرية في المادة التي تخص العضوية والتي أضافت الى العضوية "رؤساء تحرير الأخبار والمحررون في مراكز الاخبار التليفزيونية والإذاعية والمراسلون والمذيعون ومصورو التليفزيون وكذلك الصحفيون والمحرورون الالكترونيون والمراسلون والمصورون العاملون في المواقع الإلكترونية الإخبارية والمؤسسات الإخبارية المرخصة من المجلس الوطني للإعلام، واعتمدت وزارة تنمية المجتمع يوم 1 سبتمبر 2019، بعض التعديلات على النظام الأساسي التي أقرتها الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الصحفيين الإماراتية في اجتماعها أبريل الماضي. مقعد في المجلس التنفيذي

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وأضاف التقرير، أن دولة الإمارات حققت إنجازا جديداً في مجال العمل الصحفي على المستوى الدولي من خلال نجاح جمعية الصحفيين الإماراتية في الفوز بمقعد في المجلس التنفيذي لاتحاد الصحفيين الدولي، فقد فاز رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية محمد الحمادي، بالعضوية الاحتياطية في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين في الانتخابات التي أجريت خلال انعقاد أعمال المؤتمر العام الثلاثين للاتحاد الدولي للصحفيين في تونس من 11 إلى 14 يونيو 2019 و أن مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية قرر يوم 21 أغسطس 2019، إطلاق اسم الشاعر والأديب والكاتب الصحفي الراحل حبيب الصايغ، على مكتبة مقر الجمعية بدبي، تخليداً لإبداعه وعطائه المتميز لمهنة الصحافة والصحفيين بالدولة، وعرفاناً بدوره كونه رمز من رموز الثقافة والادب في المنطقة العربية.

وأبرزت جميعة الصحفيين الإماراتية فى تقريرها زيارتها لعدد م المؤسسات الإعلامية العربية، و التى جاء على رأسها زيارتها لجريدة وموقع ”الخليج 365” ومبنى نقابة الصحفيين.

وقال محمد الحمادى رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، إن لجان الجمعية بذلت جهدا كبيرا خلال العام الماضي الذي شهد تنظيم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل وعقد الندوات والمؤتمرات والمشاركات المحلية مع الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية، وأيضا المشاركات الخارجية بوفود من الصحفيين في الدورات التدريبية والورش التي عقدت مع الهيئات والجمعيات ونقابات الصحفيين بالخارج ومشاركة الوفود في اجتماعات الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد العام للصحفيين العرب.

وأضاف الحمادي، أن الجمعية نظمت الأنشطة الترفيهية للأعضاء داخل الدولة وخارجها والتي زار فيها وفد جمعية الصحفيين المؤسسات الصحفية والإعلامية في جمهورية مصر العربية.