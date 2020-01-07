شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الإفتاء: تركيا تتطلع بطموحها الاستعمارى للسيطرة على العمق الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، أن المخططات التركية الخبيثة تحاول إتاحة الفرصة لتنظيم داعش الإرهابى ليعاود التمركز فى ليبيا، حيث تسعى القيادة التركية إلى تمكين التنظيم الإرهابى من إعادة السيطرة على الأراضي، عبر حرب استنزاف ترهق بها الجيش الليبي، ليخدم أهدافها التوسعية فى المنطقة.

وأكد المرصد أن جماعة الإخوان الإرهابية فى ليبيا وتونس تعمل بكل جهدها على تسهيل عمليات نقل عناصر داعش من سوريا والعراق إلى ليبيا، حيث رصد الجيش الليبى استخدام مطارات تونس لغرض إنشاء قاعدة جديدة لداعش على الأراضى الليبية، ومنها مطار جربة، حيث تم إنزال مجموعات إرهابية فى تونس، وتم نقلهم إلى ليبيا عن طريق الجبل الغربي.

وأشار إلى أن المرصد السورى أكد أن تركيا أرسلت بالفعل 1000 من المرتزقة إلى ليبيا، وجارى حشد 1700 آخرين ممن يتم تجميعهم فى 4 محطات تجميع فى الشمال السورى للالتحاق بالمعارك فى ليبيا للعمل تحت الحماية التركية هناك، كما نقلت مصادر محلية سورية قولها إن الفصائل الموالية لتركيا تشجع الشباب على الالتحاق بالحرب الليبية، وتقدم مغريات ورواتب مجزية تصل لنحو ألفى دولار أمريكى لكل مسلح شهريًّا.

وأضاف المرصد أن تركيا ما زالت تعول على جماعة الإخوان فى إحياء مشروعها الإمبراطورى التوسعى فى الشرق الأوسط، وأن الجماعة بمثابة حصان طروادة للتغلغل فى دول الشرق الأوسط، فبعد أن فشلت تركيا فى استخدام الطابور الخامس من الإخوان المسلمين فى مصر من أجل زعزعة الاستقرار فى البلاد للسيطرة عليها، وجدت ضالتها المنشودة فى جماعة الوفاق الليبية المنحلة، التى هى مزيج من الإخوان المسلمين والدواعش والقاعدة وغيرها من الجماعات الإرهابية.

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وأوضح المرصد أن أهداف تركيا من إشعال الأزمة فى ليبيا، وإعادة تموضع تنظيم داعش الإرهابى هناك تتلخص فى ثلاثة أهداف:

- إحياء الإمبراطورية العثمانية التى تسيطر على الشرق الأوسط وأن يتوَّج أردوغان سلطانًا عليها، والانتقام من مصر وجيشها الباسل الذى وقف بالمرصاد للمخططات الخبيثة التى تهدف إلى السيطرة على البلاد من خلال أذرعها الأخطبوطية المتمثلة فى جماعة الإخوان.

- تهديد دول أوروبا بإرسال المزيد من الإرهابيين، من خلال تأصيل وجود تنظيم داعش على البحر المتوسط حيث يسعى لاستخدام التنظيم كأحد أدواته ضد ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال، وقبلها اليونان وقبرص، وهو أمر ليس بالجديد على القيادة التركية، فقد صرح أردوغان من قبل بأنه قادر على فتح بوابات الوصول إلى أوروبا أمام اللاجئين والإرهابيين لإغراق أوروبا، وربما إحراقها بنيران الإرهاب.

- تتطلع تركيا -يحدوها الطموح الاستعمارى والطمع- للسيطرة على العمق الأفريقي، وهى تدرك أن ما فقدته من أوهام الخلافة فى الشرق الأوسط، ربما تجد له صدى فى القارة الأفريقية، حيث تعانى بعض الدول الأفريقية من أزمات أمنية، واضطرابات اجتماعية، كما تنتشر الجماعات الإرهابية مثل حركة الشباب وبوكو حرام والقاعدة وداعش.

ودعا المرصد إلى الوقوف بحزم أمام هذه المخططات الشيطانية التى تغذى الإرهاب وتنشر الفساد فى الأرض والتصدى للأطماع التركية اللامحدودة التى تنذر بالتصعيد الإقليمي، وإدخال المنطقة فى صراعات مريرة وموجة جديدة من الفوضى والعنف والإرهاب.