شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. العثور على 5 كتل أثرية من مقصورة أوزيريس بقرية كوم اشقاو فى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثرت بعثة حفائر الانقاذ بقرية كوم اشقاو بمركز طما بمحافظة سوهاج على خمسة كتل أثرية من الحجر الجيرى مختلفة الأحجام، وذلك أثناء أعمال الحفر الأثرى الذى تقوم به بعثة حفائر الإنقاذ التى شكلتها وزارة السياحة و الآثار فى سبتمبر الماضى عند العثور على كتل حجرية أثرية أثناء أعمال قيام مشروع للصرف الصحى بالقرية.

وقال الدكتور مصطفى وزيرى الآمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فى بيان اليوم، إنه تم نقل الكتل الى معبد بطلميوس الرابع المكتشف مؤخرا بمنطقة السوق بنفس القرية، حيث قام المرممون بأعمال التنظيف الاولى وأن الدراسة و الفحص الأولى للكتل الحجرية والمناظر والنصوص المنقوشة عليها تشير الى ان الكتل تخص مقصورة للمعبود أوزيريس، وترجع الى عصر الملك بطلميوس الأول، حيث زينت بثلاثة صفوف من المناظر، ونقش عليها عدد من الألقاب وهى : ابن الشمس (بطلميوس) ملك الوجهين القبلى والبحرى (ستب-إن-رع مري-آمون).

فيما أكد محمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لمصر العليا، أن جميع الكتل مستطيلة الشكل ماعدا الكتلة الأولى فهى غير منتظمة الشكل، تحمل وحدات زخرفية تمثل واجهة القصر، وربما كانت تمثل الإفريز الزخرفى السفلي، والكتلة الثانية تحمل منظرين، المنظر الأيمن يمثل الملك بطلميوس مقدماً الملابس إلى المعبود أوزيريس الجالس على العرش، أما المنظر الأيسر، فيمثل أيضا الملك بطلميوس مقدماً نوع آخر من الملابس للمعبود أوزيريس الجالس على العرش، والكتلة الثالثة صور عليها منظر للملك بطلميوس يقدم القلاده إلى المعبود أوزيريس الجالس على العرش، وتقف خلفه المعبودة إيزيس.

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اما الكتلة الرابعة والاخيرة تحمل دليلاً على وجود ثلاثة صفوف من المناظر التى تمثل الملك بطلميوس أمام المعبود أوزيريس الجالس على العرش، وخلف أوزيريس يقف معبود أو معبودة. الصف العلوى مفقود تماما، ولم يتبق منه سوى أرجل الملك وقاعدة عرش المعبود أوزيريس وأقدام المعبودة الواقفة خلفه، أما الصف الأوسط، فيحتوى على المنظر المحفوظ بالكامل ، ويمثل الملك بطلميوس مقدماً لفافتين إلى المعبود أوزيريس الجالس على العرش والمعبودة نفتيس الواقفة خلفه، وربما تحتوى اللفافتين على طلاء العين الأخضر المعروف بالواج أو الواج، والصف السفلى من الكتلة ، فلم يتبق سوى نهايته العلوية، التى يمكن من خلال التيجان والنصوص المحفوظة التعرف على أن المنظر يمثل الملك بطلميوس مقدماً إلى المعبود أوزيريس الجالس على العرش والمعبود حورس الواقف خلفه.

يذكر أن الوزارة كانت قد عثرت البعثة من قبل على جدار حجرى يرجح انها تخص معبد او مقصورة، وجد على احد كتله بقايا منظر يمثل آلهة الأقاليم حابى وأخرى مزينة بنقوش زخرفية.