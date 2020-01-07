شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. رياح عاصفة وانخفاض فى درجة حرارة الجو حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، تشهدها البلاد وتستمر حتى نهاية الأسبوع، وذلك وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير مستقر وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ونشاط للرياح يصل لحد العاصفة.

وينشر ”الخليج 365” فيديو معلوماتى عن توقعات حالة الطقس حتى الجمعة المقبلة:

ـ تتعرض البلاد لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية حتى يوم الجمعة 10 يناير

ـ تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة على بعض المناطق الصحراوية

ـ يزيد نشاط الرياح من الإحساس بشدة برودة الطقس

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ـ يؤدى نشاط الرياح لاضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط

ـ تسقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية

ـ تمتد فرص الأمطار متوسطة الشدة لمناطق الوجه البحرى

ـ فرص الأمطار تمتد يوم الأربعاء إلى سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد

ـ درجات الحرارة تكون أقل من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من 3 لـ 4 درجات

ـ طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع وسط سيناء وشمال الصعيد

ـ تنشط الرياح على القاهرة الكبرى تكون مثيرة للرمال والأتربة

الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة اعتبارا من الأربعاء المقبل.