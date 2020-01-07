شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: نظام الامتحانات الإلكترونية يحيد العامل البشرى عن التقييم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى على موقع التواصل الاجتماعى، فيديو للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ضمن مبادرة أنت تسأل ووزير التعليم يجيب للرد على تساؤلات المتابعين يوضح خلاله أهمية وفوائد نظام الامتحانات الإلكترونية الجديد .

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن فوائد النظام الالكترونى الجديد فى منظومة الامتحانات عديدة ومتعددة ومنها تحييد العمل البشرى فى التقويم والقياس يعطى مصداقية أكثر فى تقييم الإنسان لأن نظام التقويم والقياس علم كبير يقيس المستهدف من البرنامج والدراسة .

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وأضاف وزير التعليم العالى، أن النظام يمكن من قياس قدرة الطالب على اكتسابه المهارات المختلفة التى لا تعتمد بالضرورة على الحفظ والتلقين ولكن يكون بها جزء حل مسألة أو تفكير نقدى أو تفكير منطقى وكل ذلك عن طريق نظم الامتحانات المميكنة يمكن أن يقاس بشكل فيه شفافية ودقة فى التقييم للطالب حتى يعلم كل شخص مستواه الحقيقى فى الامتحان كما أنه فرصة فى أن الدرجة التى يحصل عليها الطالب من التقييم تعكس قدرة الطالب على التحصيل والفهم وليس الحفظ والتلقين كما أنه فرصة أمام الجامعة والاستاذ الجامعى لإعادة تقييم الموقف لانه ليس بالضرورة أن يكون حصول الطالب على درجات ضعيفة بمثابة عيب لدى الطالب لانه قد يكون العيب فى نظام الامتحان أو وضع الامتحان أو منظومة الامتحان نفسها ومن هنا نراجع أنفسنا لاحداث تقييم وتقويم لمنظومة الامتحانات .

وأشار وزير التعليم العالى ، إلى أن المجلس الأعلى للجامعات أكد خلال شهر أكتوبر الماضى على الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق تعميم لنظام الامتحانات الإلكترونية وبدأنا بالقطاع الصحى خلال العام الدراسى الحالى وتباعا ومع اكتمال البنية التحتية المعلوماتية سيكون هناك توسع فى تطبيق الامتحانات الإلكترونية فى كل التخصصات بما فيها التخصصات النظرية .

وعلى جانب آخر ، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى و رؤساء الجامعات وقيادات التعليم العالى وكافة منتسبى المجتمع الأكاديمي بالتهنئة لشركاء الوطن بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلا فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى ،أعاده الله على مصر والمصريين بالأمن والاستقرار والازدهار.