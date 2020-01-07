شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أشهر المواقع الثقافية بإيران بعد تهديد ترامب باستهدافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحولت مسألة استهداف المواقع الثقافية فى إيران إلى محل جدل جديد بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وكبار مسئولى إدارته، فبينما أعلن الأول عزمه استهداف تلك المواقع حال قيام إيران بأى رد انتقامى على قتل قائدها العسكرى الأبرز قاسم سليمانى فى غارة أمريكية استهدفته فى العراق يوم الجمعة الماضى. إلا أن وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر بدا مناقضا لما أعلنه ترامب عندما قال إنهم سيلتزمون بقواعد الصراع المسلح، والتى تحظر استهداف هذه المواقع..

فما هى المواقع الثقافية الموجودة فى إيران التى هدد ترامب باستهدافها؟

بحسب ما تقول صحيفة نيويورك تايمز، تعد إيران واحدة من أقدم الحضارات فى العالم ولديها 22 موقعا ثقافيا مدرجة على قوائم التراث العالمى لمنظمة اليونسكو، فيما يلى أبرز هذه المواقع..

أطلال بيرسيوليس، عاصمة الإبمبراطورية الأخمينية التى احتلها الإسكندر الاكبر فى وقت لاحق



اطلال برسبوليس

وهناك أيضا تشوجا زانبيل، بقايا المدينة المقدسة لمملكة عيلام



تشوجا زنبيل

سلسلة من الحدائق الفارسية التى لها جذور فى زمن كورش الكبير، أكبر ملوك فارس الذى عاش فى الفترة بين عامى 560-529 قبل الميلاد.



الحدائق الفارسية

ومن بين المواقع المدرجة أيضا على قائمة التراث العالمى مجموعة أديرة وكنائس أرمنية تعود إلى القرن السابع الميلادى.

Advertisements



مجموعة الأديرة والكنائس الارمينية

مدينة بم، وهى أكبر مدينة مبنية اللبن فى العالم



بم ومشهدها الثقافى

قصر جلستان، وهو مجموعة من القصور الملكية التى بناها الشاه طهمباسب الأول الصفوى



قصر جلسان

برج قنبد قابوس، الذى كان أطول بناء فى العالم عند إنشائه فى عام 1006 م ويبلغ طوله 72 مترا.



برج قنبد قابوسي

مسجد جامع أصفهان الذى تم بنائه فى عام 771 م



مسجد جامع اصفهان

القناة الفارسية وهى مجموعة من 11 قناة مائية تنتشر فى ست محافظات تعون تاريخ حفرها لعصور مختلفة ولا تزال تعمل حتى الآن وتزود الأهالى بمياه الشرب



القناة الفارسية

صحراء لوط..من أكبر الصحارى فى العالم وأكثرها جفافا وسجلت فيها أعلى درجات الحرارة عالميا والتى وصلت إلى 70 درجة مئوية