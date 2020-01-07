شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: تهنئة الرئيس بالكاتدرائية صارت تقليدًا محببًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم قداسة البابا تواضروس الثاني تهنئته لجموع المصريين قائلًا: كل سنة ومصر بخير وسلام وفي بداية عام جديد نحتفل بعيد الميلاد وهو رمز للفرح والسلام وتمجيد الله، واعتبر البطريرك في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم من الكاتدرائية بالعباسية أن زيارة الرئيس ليلة القداس تقليد أرساه لتهنئة جموع المصريين بالكاتدرائية ليلة عيد الميلاد وأصبحنا ننتظره.

وقال البابا إن الرئيس تحدث عن نقطتين الأولى أن نكون واحدًا على الدوام باعتبار أن وحدة المصريين حائط صد ضد أي عدو ورسالته الثانية لا تقلقوا ونصلي أن يحل الله بسلامه في الشرق الأوسط.