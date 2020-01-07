البابا تواضروس: تهنئة الرئيس بالكاتدرائية صارت تقليدًا محببًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم قداسة البابا تواضروس الثاني تهنئته لجموع المصريين قائلًا: كل سنة ومصر بخير وسلام وفي بداية عام جديد نحتفل بعيد الميلاد وهو رمز للفرح والسلام وتمجيد الله، واعتبر البطريرك في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم من الكاتدرائية بالعباسية أن زيارة الرئيس ليلة القداس تقليد أرساه لتهنئة جموع المصريين بالكاتدرائية ليلة عيد الميلاد وأصبحنا ننتظره.
وقال البابا إن الرئيس تحدث عن نقطتين الأولى أن نكون واحدًا على الدوام باعتبار أن وحدة المصريين حائط صد ضد أي عدو ورسالته الثانية لا تقلقوا ونصلي أن يحل الله بسلامه في الشرق الأوسط.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مصطفى مدبولى قد شاركا فى قداس عيد الميلاد المجيد الذى ترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية.
ومن الوزراء حضر كلًا من حمد العصار، وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى ، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، وزير الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد الغفار
من جانبه أطلق قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رسالته الباباوية لعيد الميلاد المجيد 2020 وتم بثها بالفيديو وترجمتها لـ12 لغة من بينها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والصينية واليابانية والسويدية والدنماركية وغيرها
وقال البابا في رسالته التي قسمها إلى ثلاث عطيات إن الإنسانية تتحقق عندما يعيش الإنسان الحب فقد كان المجوس الذين قدموا الهدايا للمسيح يعبرون عن هذا الحب
أما العطية الثانية فهي عمل الخير فالمجوس قدموا من المشرق وبإصرار كبير أرشدهم الله لمكان المسيح بينما اعتبر البابا العطية الثالثة هي تذوق الجمال وقد كان أجمل ما فيه هو ترنم الملائكة بميلاد المسيح.
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